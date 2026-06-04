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歌手兼演員朴志訓今（4）日突然公開發表了一定要在明年入伍的宣言，還透露自己計畫於明年加入最操最苦的「海軍陸戰隊」。更當場對媒體展現了無比強烈的決心，不但要求一定要寫進報導中，還直言：「即使所屬經紀公司不讓我去，我也一定會去。」由於韓國海軍陸戰隊的入伍年齡限制為29歲，今年28歲的朴志訓只剩下最後1年的申請機會。朴志訓接受韓媒採訪時，坦言目前詳細月份尚未確定，但他語氣堅定地表示：「我想趁自己還沒有那麼累的時候趕緊去一趟。老實說，明年真的該去了。因為只有明年入伍才能進海軍陸戰隊，所以我明年一定要去。」朴志訓更在採訪中特別向媒體拜託，希望能將他不願再推遲、想認真履行國防義務的決心寫進報導中。他強調，雖然報考海軍陸戰隊的「搜索隊」必須通過嚴格的考試，但即便最後不幸落選，他也一定會堅持報考海軍陸戰隊。他笑稱家裡並沒有海軍陸戰隊出身的人，但自己對於海軍陸戰隊十分有熱忱。事實上，朴志訓在2017年以限定男團Wanna One正式出道，當時便憑藉超高人氣席捲全亞洲。團體活動結束後，他將事業重心成功轉向演員之路，精湛演技有目共睹。在日前落幕的第62屆百想藝術大賞中，他更憑藉突破1600萬觀影人次的千萬票房大作《王命之徒》，以評審「全票一致通過」的壓倒性姿態，一舉奪下電影部門「男子新人演技獎」，影壇實力與票房號召力備受肯定。