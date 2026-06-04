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NBA 總決賽第一戰今（4）日激烈開打，聖安東尼奧馬刺隊在末節崩盤，最終以95：105不敵紐約尼克隊，遺憾吞下系列賽首敗。比賽進入決勝第四節，馬刺隊當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在關鍵時刻無法跳出來帶領球隊，反觀尼克隊當家後衛布朗森（Jalen Brunson）多次高難度跳投命中，將領先擴大至6分差奠定勝局。不過賽後，外界的焦點之一全落在馬刺隊主帥的調度上——全場表現堪稱完美的20歲新秀迪倫·哈珀（Dylan Harper），在最關鍵的生死關頭竟然被教練團按在板凳上，引發美國媒體的強烈質疑。這場比賽馬刺隊本有機會帶走勝利，最大功臣莫過於大心臟新秀哈珀。哈珀在第一節替補上陣僅6分鐘，就以3投3中、罰球3投3中的完美命中率狂砍10分，一舉打破自1998年以來、長達28年的新秀總決賽首戰首節得分紀錄，更成為NBA歷史上在總決賽單場得分上雙最年輕的球員。不只開局驚豔，哈珀整場比賽都維持著極高的效率與活力，，在場上的競爭力有目共睹。然而，到了第四節決定勝負的讀秒階段，這位手感發燙的超新星卻完全沒有獲得上場機會，只能在板凳席眼睜睜看著球隊吞敗。馬刺隊在最後關頭進攻斷電、防守失守，讓哈珀被棄用的調度顯得格外刺眼。美國體育記者比利·賴因哈特（Billy Reinhardt）賽後就在社群平台X上公開發文，毫不留情地直言：許多聖安東尼奧的球迷也紛紛在網路上聲援，認為在文班亞馬遭到包夾、進攻受阻的情況下，馬刺隊需要哈珀這類具備持球破壞力與無畏心態的球員留在場上拉開空間，教練團在決勝期的保守用人，無疑成了這場比賽輸球的重大轉折點。馬刺隊雖然輸掉了總決賽首戰，但哈珀一戰成名的史詩級表現已向全聯盟證明了自己的身價。如何調整輪替陣容、並在接下來的比賽中給予這位奇兵更多的信任，將是馬刺教練團在第二戰開打前必須嚴肅面對的課題。