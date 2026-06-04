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一、替補戰力全面潰敗 二次陣容貢獻不夠

二、馬刺下半場得分乾涸 尼克越打越好

三、籃板與二次進攻失控，喪失體能支配權

2026年NBA總冠軍賽首戰落幕，聖安東尼奧馬刺隊在主場先盛後衰，最終以95：105不敵紐約尼克隊。這場敗仗不只讓馬刺交出主場優勢，更暴露出球隊在面對高強度季後賽壓力時的脆弱面。對馬刺而言，比輸掉G1更糟糕的是球隊體系在這個系列賽中出現幾點明顯的劣勢，以下解析三項致命隱憂，並提出破局建議。首節馬刺憑藉迪倫·哈珀（Dylan Harper）與朱利安·尚帕涅（Julian Champagnie）的出色發揮打出一波20：3的攻勢，然而隨著比賽推進，馬刺的替補陣容卻成了致命傷。下半場馬刺將輪替縮減至9人，直接捨棄了卡特·布萊恩（Carter Bryant），布萊恩在場上的防守端成為了球隊防線的漏洞，多次被布倫森（Jalen Brunson）找錯位成功，發揮不理想。布萊恩今晚只打了4分鐘。這4分鐘裡他實際參與6回合。其中3回合布朗森成功得分，1次是他自己投籃不中後的補籃，布萊恩特被卡位搶到籃板；1次是布朗森在防守下非慣用手上籃得分；1次是布朗森拋投得分。他很有可能之後被DNP，但這對於本身陣容深度吃緊的馬刺來說，不是好消息，主帥強森（Mitch Johnson）還是要想辦法幫這位年輕球員尋求舒服的對位。：馬刺教練團必須重整輪替深度。布萊恩無法扛住防守，應該在針對布倫森的防守策略上，調整策略，改採取「牆壁防守（wall up）」貼身對抗，逼迫其進行高難度的中距離投籃，而非過度依賴協防。尼克首節稍微有點沒有進入節奏，因為他們休息了很久，但在後面三節比賽，他們進攻發揮都不錯，分別得到29分、28分和29分，顯示出他們越打越進入節奏；馬刺則是完全相反，下半場僅有40分。馬刺上半場雖靠尚帕涅的外線火砲領先，但下半場整整兩節僅攻下40分，且在禁區外圍的出手命中率慘不忍睹，僅20投2中。當對手尼克成功收縮內線，迫使文班亞馬（Victor Wembanyama）在對位唐斯（Karl-Anthony Towns）時陷入掙扎，投籃12投僅2中且發生4次失誤，馬刺卻找不出第二進攻點。：總教練強森需明確要求進攻戰術必須從內線發起。馬刺不能只依賴外線投射，應利用文班亞馬的掩護跑動，創造更多向籃框施壓的機會，並在轉換快攻中更積極地將球導向油漆區，而非在外線不斷嘗試低效率投籃。總教練米奇·約翰遜賽後坦言，二次進攻讓馬刺遭到徹底擊垮，尼克隊全場狂拿23次二次進攻得分。除了籃板球劣勢，球隊在處理長籃板落點的預判上也頻頻失利。文班亞馬雖拿下26分、12籃板，但在面對尼克內線肉搏戰時，明顯感到身心俱疲。：全隊必須建立「進攻籃板保護機制」。馬刺球員需在對抗中更專注於「對抗球、阻擋人」，避免過度追求快攻而忽略了防守籃板的卡位。若無法在禁區建立對抗優勢，馬刺將無法在系列賽中擊敗防守強度極高的尼克。同時要注意錯位陷阱，當面對唐斯和羅賓森（Mitchell Robinson）換防時，對方將在籃下佔據巨大優勢，馬刺得想辦法盡可能延誤尼克，讓球員能回正常的對位。文班亞馬賽後離場時神情沮喪，這場失利為馬刺敲響了警鐘。若馬刺無法解決上述體系問題，G2 可能會變成尼克壓倒性的表演。馬刺需要在兩天後的比賽展現出更敏銳、更出色的抗壓性，才有可能在紐約大軍面前重振旗鼓。