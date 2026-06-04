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一站式外籍人士金融 放寬申請開戶、金融卡限制

▲此次參與的示範銀行共有中國信託、玉山、台北富邦、台新、兆豐及第一銀等6家銀行，全台共有17間分行，以台北7間最多、其次是高雄4間、台中3間，台南、桃園、新竹、台南各1間；台灣人口數的新北則是0間。（圖／取自國發會簡報）

全台僅有17分行 林育廷：樂觀看待分行成長速度

示範銀行服務據點

國際人才近期積極來到台灣，但是若要開戶及信用卡都會面臨嚴格把關，而無法順利申請。國發會今（4）日宣布，選出中國信託、玉山、台北富邦、台新、兆豐及第一銀等6家銀行，開設「一站式外籍人士金融服務示範銀行」，首波在台北、桃園、新竹、桃園及高雄等地的17家分行可以提供預約金融服務。此次參與的示範銀行共有中國信託、玉山、台北富邦、台新、兆豐及第一銀等6家銀行，全台共有17間分行，以台北7間最多、其次是高雄4間、台中3間，台南、桃園、新竹、台南各1間；台灣人口數的新北則是0間。「一站式外籍人士金融服務示範銀行行動計畫」，協助國內銀行建立更清楚、便利且友善之外籍人士服務流程，並鼓勵銀行業者在雙語服務、臨櫃體驗、線上預約及文件提示等面向持續精進。提供服務包括部分示範銀行於信用卡業務採認外籍人士之+「國外財力證明」、「國外繳稅證明」作為核卡參據、鬆綁申辦信用卡需「台籍保證人」限制等；銀行端可於客戶臨櫃前預先掌握其需求與家庭背景，並提醒備齊應備文件，進而主動將外籍人士生活所需之開戶、信用卡、約定轉帳及多幣別等項目，以及優化臨櫃體驗。國發會副主委詹方冠指出，台灣對於外籍人才式非常友善的社會，但在金融服務方案還是需要有所突破，像是聽到很多人式在申請帳戶、信用卡都面臨相當大的障礙，像是自己就有聽過學校外籍教授在台灣教書10幾年，但是所有銀行都不願意貸款，都顯示對外國人金融服務仍有待加強。東吳大學副教授林育廷說明，該計畫在3年前就提出，去年開始進行銀行評選，因為所提供服務都遠比過去的雙語服務更加多元，因此也必更加嚴謹，目前共有6家銀行業者響應，目標明年可以達到9家，並在2028年達到12家。對於全台灣首波僅有17個分行，林育廷說，這次參加評選不僅有6家銀行業者，但因為一站式服務牽涉到銀行端的財富管理、授信不同部門，考量到金融業是監理密度最高的產業，原先只有預設會有3家銀行來響應，所以已超乎預期，尤其現在台灣嚴格反洗錢及打詐，面臨很多限制；對於分行數增加，她認為，相信只要制度建立起來之後，就可以擴及到更多分行提供相關服務，樂觀認為1年內就可以看到分行數增長。而放寬外籍人士在台灣金融服務，是否等於風險將由銀行端承受？林育廷表示，以自己打詐、防詐專業而言，「合規是我們最重要的一個前提」，若是底線守不好，也很難取得金管會銀行局支持，至於是否要聚焦在外籍專業人士，或外擴到甚麼程度，則是完全尊重銀行。對於銀行端開放「一站式外籍人士金融服務」有甚麼好處，她認為，將有助於公平待客評比形象，而許多銀行在海外都有設立據點，將可以依照對於各國外籍人士照顧服務當作一個說服其他國家開放服務的原因之一。中國信託商業銀行(敦北分行)、玉山商業銀行(內湖分行、台大分行)、台北富邦商業銀行(市府分行)、台新國際商業銀行(營業部)、兆豐國際商業銀行(蘭雅分行)、第一商業銀行(中山分行)中國信託商業銀行(青埔分行)中國信託商業銀行(竹科分行)中國信託商業銀行(市政分行)、玉山商業銀行(文心分行)、台新國際商業銀行(台中分行)中國信託商業銀行(鹽行分行)中國信託商業銀行(高美館分行、北高雄分行)、玉山商業銀行(高雄分行)、台新國際商業銀行(苓雅分行)