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大谷本季第10場先發登板展現驚人壓制力。雖然開賽前幾局速球控球有點走鐘，甚至兩度投出接近打者頭部的失投球，但他很快修正，前三局沒有讓任何打者踏上壘包。直到第4局2人出局後，大谷才被莫雷諾（Gabriel Moreno）敲出二壘安打，結束連續37名打者未被敲安的驚人紀錄。不過他迅速穩住陣腳，成功化解危機。
第6局大谷迎來全場最大考驗，他先是投出此役唯一的保送，接著又被敲出安打形成一、二壘有人局面，但他隨後讓明星外野手卡洛爾（Corbin Carroll）擊出二壘方向滾地球，形成雙殺打結束半局，興奮地在投手丘握拳怒吼。此役大谷主投6局用了89球，被敲2支安打、送出6次三振，僅有1次保送沒有失分，收下本季第6勝，防禦率下降至驚人的0.74。
打擊手感火燙 單場3安5次上壘
身兼第一棒的大谷從首打席就展現火燙手感。首局面對響尾蛇王牌蓋倫（Zac Gallen），他在兩好球落後下敲出初速高達107.8英里（約173公里）的強勁滾地球，形成內野安打，也將連續安打場次推進至7場。
第三局與第四局，大谷展現優異的選球能力，連續兩個打席選到保送。第6局則把握得點圈機會敲出右外野安打，替球隊再添保險分，同時完成連續4場比賽至少雙安的演出。
9局上最後一次打擊機會，大谷再度擊出右外野安打，完成本季第6次單場3安猛打賞，打擊率重新突破3成大關，上升至0.301。值得一提的是，大谷單場3安打、2保送，共5次上壘，而響尾蛇全隊整場比賽僅有2支安打與1次保送、合計3次上壘。換句話說，大谷一個人的上壘次數甚至超越了整支對手球隊。
道奇火力支援 國聯西區領先擴大
道奇打線也給予大谷充足火力支援。塔克（Kyle Tucker）在第2局轟出兩分砲率先破蛋，第3局弗里曼（Freddie Freeman）適時安打帶回2分，幫助球隊迅速取得5分領先。
牛棚接手後也未讓響尾蛇有任何反攻機會，成功守住完封勝。拿下這場勝利後，道奇本季戰績來到40勝22敗，與國聯西區第二名教士的差距擴大至7場，創下本季最大領先幅度。根據道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前透露，為了讓大谷有充足的休息，預計將在缺席下一場比賽。