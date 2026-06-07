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曾經稱霸日本演藝圈數十年的傑尼斯事務所，如今已改組為STARTO ENTERTAINMENT。從1990年代到2010年代，傑尼斯打造出無數國民級男團，不僅橫掃音樂市場，更深度影響日本綜藝、戲劇與廣告產業。然而隨著時代變遷、成員離團、團體解散，以及事務所近年經歷重大風波與重組，昔日被稱為「傑尼斯王國」的黃金年代也逐漸走入歷史。多個曾創下輝煌紀錄的傳奇團體，包括SMAP、嵐（ARASHI）、V6等團體，如今都已成為記憶。首先不得不提的，就是最近剛開完告別演唱會的嵐。1999年於夏威夷出道的嵐，由大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也與松本潤組成。團體出道初期雖然並非一路順遂，但隨著成員們在戲劇、綜藝與主持領域全面開花，逐漸成長為日本平成時代最具代表性的國民偶像團體。2019年，嵐宣布將於2020年底活動休止，原因是隊長大野智希望暫時離開演藝圈。此後，就其他成員就開始了個人的發展，直到去年他們無預警宣布重啟，並在今年舉辦五大巨蛋巡演，上月31日嵐完成最後一場演唱會後，正式結束團體活動，象徵日本偶像黃金年代的重要篇章畫下句點，許多日本媒體更將嵐的落幕視為傑尼斯全盛時代終結的象徵。而說到傑尼斯最具影響力的團體，SMAP同樣占有不可取代的地位。1991年出道後，SMAP成功突破偶像框架，不僅在歌壇締造佳績，更透過綜藝節目與戲劇作品成為日本家喻戶曉的國民天團。木村拓哉、草彅剛、香取慎吾、中居正廣與稻垣吾郎等成員各自在演藝圈擁有極高影響力。然而2016年，SMAP因內部矛盾與經紀體系問題宣布解散，甚至連好好道別都沒能做到，消息震撼整個亞洲娛樂圈，也成為日本演藝史上最具代表性的解散事件之一。1995年出道的V6則是另一支長壽傳奇。由坂本昌行、長野博、井之原快彥等六人組成的V6，活動長達26年，留下無數經典歌曲與舞台。2021年11月1日，V6選在出道26周年當天正式解散，成員各自展開個人發展，也讓許多歌迷感嘆青春落幕。2000年代初期的人氣雙人組瀧與翼，則由瀧澤秀明與今井翼組成。兩人憑藉出色外型與舞台魅力累積大量粉絲，曾是傑尼斯力捧的新世代代表之一。然而在歷經長期分開活動後，瀧與翼於2018年正式解散。之後瀧澤秀明轉往幕後發展，今井翼則離開事務所另尋新方向。另一支曾創下驚人紀錄的團體則是KAT-TUN。2006年出道時，首張單曲《Real Face》便創下超高銷量，以鮮明個性與叛逆風格迅速席捲日本樂壇。然而多年來團體接連面臨成員退團，包括赤西仁、田中聖與田口淳之介等人陸續離開，使團體規模不斷縮減。最終KAT-TUN在2025年正式結束團體活動，為長達近20年的歷程劃下句點。此外，2018年出道的King & Prince雖然尚未解散，但隨著平野紫耀、岸優太與神宮寺勇太相繼退團，團體日前只剩下2位成員活動，也被外界視為近年傑尼斯體系動盪的代表案例之一。