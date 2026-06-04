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▲《寶可夢冠軍》需要養成寶可夢、組建隊伍，與線上玩家進行即時對戰。（圖／Nintendo提供）

▲《寶可夢冠軍》手機版上線後，玩家可以免費領取雷丘進化石Ｘ（右）與雷丘進化石Ｙ（左）。（圖／《寶可夢冠軍》官網）

備受全球訓練家期待的競技對戰遊戲《寶可夢冠軍》（Pokémon Champions），官方正式宣布手遊版將於6月17日陸續登陸 iOS 與 Android 雙平台，同步祭出豐富的事前登錄與發佈紀念企劃，玩家只要參與活動即可免費獲得超高人氣的寶可夢「雷丘」以及專屬的超級進化石。《寶可夢冠軍》主打原汁原味寶可夢系列對戰，先前已在 Switch 與 Switch 2 平台先行推出，隨著智慧型手機版確認於6月17日發佈，官方目前已全面在 App Store 與 Google Play 雙平台開放事前登錄，喜愛寶可夢競技的玩家現在就能先行預約。《寶可夢冠軍》特別強調跨平台連線與進度共享的便利功能，不論玩家原本使用的是 Switch還是 Switch 2，只要綁定相同的 Nintendo Account 登入遊戲，就能無縫同步原本的儲存資料至手機版中，這種跨裝置的無縫接軌設計，讓訓練家出門在外也能隨時延續先前的遊戲進度與陣容，隨時展開熱血對戰。本次手機版上線最受矚目的焦點，莫過於誠意滿滿的「雷丘發佈紀念企畫」。自6月17日起至9月2日上午9點49分，所有登入遊戲的玩家都能透過遊戲內的信箱，免費領取寶可夢「雷丘」，以及首次在本作登場的「雷丘進化石Ｘ」與「雷丘進化石Ｙ」。官方同時也揭曉雷丘兩種超級進化型態的專屬特性與詳細數值，當雷丘進化為「超級雷丘Ｘ」時，除了體型變為身高1.2公尺與體重38公斤，還會獲得強大的「電氣製造者」特性，此特性可讓該寶可夢出場起的5回合內將場上變為電氣場地狀態，不僅能讓地面上寶可夢的電屬性招式威力提升至1.3倍，還能確保不會陷入睡眠狀態。另一方面，若選擇讓雷丘進化為「超級雷丘Ｙ」，其體型會變得較為輕盈，設定為身高1.0公尺與體重26公斤，並且賦予極具戰略價值的「無防守」特性，在無防守特性的影響下，雙方寶可夢施展的所有招式命中率都會強制變為百分之百。