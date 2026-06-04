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金正恩要推動國家核力量呈幾何級數級增長

北韓核武庫迅速擴張

北韓領導人金正恩在官員陪同下，視察北韓一座新投產的核燃料生產廠，北韓官媒今（4）日曝光金正恩的視察畫面，金正恩強調，將進一步擴大核燃料生產能力，繼續增加核武器數量，並要推動國家核力量「呈幾何級數增長」。根據《韓聯社》報導，金正恩聲稱在黨中央委員會的直接指導下，北韓經過5年的核武力強化歷程後，武器級核燃料生產能力已經達到以前的兩倍以上。金正恩表示，考慮國家的核武長遠需求，已通過戰略決定進一步擴大核燃料生產能力，繼續增加核武數量。金正恩表示，鑑於國家「面臨與最兇惡敵人長期較量的特殊環境」，以及現實威脅和潛在威脅持續加劇、長期危機難以預測的形勢，必須持續從質量和數量兩方面加快提升核戰爭威嚇力，作為維護國家安全利益和發展權的根本保障及強有力安全屏障。金正恩更結論說，今後將推動國家核力量呈幾何級數級增長，稱其為樹立變革性里程碑的歷史事件，平壤將堅定維護憲法和國家主權，更加堅定、更加果斷地切實保障國家安全。目前還不知金正恩視察工廠的具體位置及生產能力，北韓官媒報導中稱其使用了更先進的技術，但並未透露更多相關訊息。韓國聯合參謀本部研判這座新工廠為鈾濃縮工廠，正與美國密切協調，監控北韓的核活動，韓國軍方也未揭露更多細節。對於北韓每年能生產多少枚核彈頭，各方估計不一，從6枚到18枚不等。有專家認為，北韓目前既有的核武庫規模超過100枚核彈頭，且北韓仍正在快速擴張其核能力。