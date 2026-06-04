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▲當時美國媒體雖公開逮捕當下的照片，但有將劉喬安的臉部做模糊處理。（圖／翻攝ICE）

有「太陽花女王」之稱的劉喬安，因涉侵占、詐欺、毒品等罪，潛逃美國藏匿多年並涉數起自美寄送「毒包裹」來台案，去年台美執法單位合作逮人，預計今（4）晚劉喬安將押解回台。不過事實上，美國執法單位今年初宣布逮捕這名遭台灣通緝的女性時，並未公開其姓名，直到台灣媒體根據美方公布的照片及案件細節交叉比對後，才確認該人就是劉喬安，相關消息也隨即在台灣引發熱議。美媒在今年2月的報導，ICE波士頓執法遣返局代理主任海德（Patricia H. Hyde）當時表示，成功逮捕這名逃犯，展現執法單位持續執行移民法規及維護社區安全的決心。她強調，當局將持續優先處理涉及刑事案件的非法滯留人士，並依法將其遣返。海德也指出，這起案件凸顯聯邦執法機關與地方警察合作的重要性，有助於維護公共安全及移民制度的完整性。值得注意的是，無論是ICE官方新聞稿，或是NBC Boston、Boston 25 News等美國媒體最初報導，都未公開遭逮捕女子的姓名。相關報導僅提到，該名女性因侵占、詐欺及毒品案件遭台灣通緝，並於2019年入境美國後逾期停留。Boston 25 News當時也刊出逮捕現場照片，但照片中的女子臉部經過模糊處理，無法直接辨識身分。然而，隨著照片曝光，加上美方披露的案件背景，包括女性身分、遭台灣通緝、涉及詐欺與毒品案件，以及2019年前往美國後滯留等多項線索，台灣媒體很快便將相關資訊與劉喬安過去遭通緝的案件進行比對，進而確認照片中的人就是劉喬安。隨後，台灣執法部門也證實相關消息，使這起原本僅被美媒稱為「遭台灣通緝的女性逃犯」案件，迅速演變成備受台灣社會關注的劉喬安案。在美方完成相關程序之後，劉喬安最終在今日由駐美西、美東等2聯絡組會同ERO執法人員押解返台，並接受後續司法程序處理。