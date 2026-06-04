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▲男方透過社群承認自己有偷吃並已離婚，如今男方社群已全數刪除。（圖／翻攝自Threads）

▲男方與《宇宙啦啦隊》女團W!nky成團成員的親密合照也被公開在網路上。（圖／翻攝自Threads）

選秀節目《宇宙啦啦隊》日前舉辦總決賽，最終選出9名成員組成全新女團「W!nky」，原本外界期待新人團體正式出道後能持續累積人氣，沒想到成團消息公布沒多久，網路上就爆出其中一名成員疑似涉及過往涉入「師生戀」的感情爭議引發大量討論，而《宇宙啦啦隊》的維基百科也被大量刪資料，讓節目相關話題迅速衝上社群熱搜。對此，《NOWNEWS今日新聞》記者第一時間詢問相關單位，華視回應：「我們有注意到相關討論，目前正在了解中，後續將統一由緯來回應，謝謝」近日有網友在社群平台Threads發文，指稱女團成員中有人曾在大學時期與已婚教師發展感情關係，甚至涉及介入他人婚姻。爆料內容曝光後迅速在網路發酵，不少網友開始比對過往資訊與照片，試圖確認當事人身分。由於貼文附上多張疑似過往合照，也讓事件熱度持續升高，吸引大批網友關注後續發展。隨著爭議不斷擴大，有網友發現《宇宙啦啦隊》相關維基百科頁面內容出現異動，部分資料疑似遭到刪除或修改，引發外界更多揣測。不少人質疑是否有人刻意清除相關紀錄，也有人認為維基百科本來就可能因編輯規範而進行內容調整，目前相關頁面內容已與先前版本有所不同，再度掀起討論。由於事件發生時間點正值女團剛成軍之際，不少網友直接前往節目官方社群平台留言，希望製作單位能夠出面說明。有支持者認為應該尊重個人隱私，不該僅憑網路爆料就對當事人定罪；但也有部分網友認為，如果爭議內容涉及公眾人物形象與節目價值觀，製作單位有必要向外界交代清楚。製作單位向《NOWNEWS今日新聞》記者表示已注意到網路上流傳的相關討論，目前正在進一步了解情況當中。由於部分內容仍屬網路爆料階段，相關事實尚未獲得證實，因此現階段不便對個別傳聞做出評論。不過隨著事件持續延燒，未來是否影響W!nky後續活動與出道規劃，也成為外界關注焦點。隨著事件持續延燒，Threads上也陸續有網友挖出更多疑似相關資料，其中包括2篇據稱由男方發布的道歉聲明截圖，內容提及對家人造成傷害與風波表達歉意，因此被部分網友解讀為間接承認外界傳聞。此外，社群平台上也流出多張疑似女團成員與男方的親密合照，畫面中兩人不僅互動自然，甚至出現相擁合影的情況，再度引發討論，不過相關內容目前多來自網路轉傳，真實性與完整背景仍有待進一步查證。目前男方的社群平台已全數關閉，女方則是沒有做出任何回應。