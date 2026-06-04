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集中火力打沈伯洋「課金、裝窮」 聲量升溫但僅屬輕傷

蔣萬安陷「AI市長」爭議 科技牌成反效果

藍營轉向「預防性人格摧毀」！沈伯洋輕傷、蔣萬安傷更深

台北市長選戰持續升溫，藍綠對決進入白熱化階段，民進黨不分區立委沈伯洋、尋求連任的國民黨市長蔣萬安，近期再度掀起「人設攻防戰」。臉書粉專「聲量看政治」分析近五日網路聲量與輿情走勢指出，沈伯洋雖遭藍營集中火力攻擊「課金、裝窮」，但整體僅屬小傷；相較之下，蔣萬安在「蔣稿機、四獸山」多重議題交錯下，形象大為重傷。分析指出，近五日沈伯洋在泛綠與泛藍陣營的網路聲量皆出現波動，泛綠支持者觀看與討論聲量自5月底約4.4萬人次，起伏至6月初約2.3萬人次上下；而泛藍聲量則由原本約6千人次，一度攀升至1.7萬人次，之後則維持在1.6萬人次左右。觀察認為，藍營已將沈伯洋視為主要攻擊目標，不再只是旁邊酸兩句的角色，集中火力批評其「玩遊戲課金、裝窮」等議題，意圖削弱其政治可信度。不過相關攻勢目前多停留在生活觀感層面，尚未有效延伸至市政能力或政策論述。同時，沈伯洋仍持續以育兒政策、青年創業、城市共融等議題維持政策存在感，使單一負面攻勢被稀釋。相較之下，蔣萬安的泛藍直播聲量大約維持在3千到5千人次之間，沒有因為輝達、黃仁勳、AI文湖線而大幅爆發；反而泛綠聲量從6月1日低點約9千人次，6月2、3日重新衝回約3萬人次以上。蔣萬安這次並未被自家陣營造神成功，反而是自己的舊人設被拆解的體無完膚。蔣萬安近期積極結合AI城市、輝達合作及科技政策議題，試圖強化「國際化與科技治理」形象，但輿論發展卻出現反轉。分析指出，外界對其政策記憶點，反而集中於「殷瑋答」、「蔣稿機」、「四獸山」、「被苗博雅電爆」，相關負面輿情占比大約接近三成，甚至高於AI政策正面聲量一成。粉專分析認為，藍營此次集中攻擊沈伯洋，並非單純選戰操作，而更接近「預防性人格摧毀」，試圖在其市政論述尚未穩固前，先打回裝窮、人設過度包裝、青鳥同溫層的狀態。從政治心理層面來看，此舉反映藍營對潛在競爭壓力的提前反應，而非單純回應現況民調優勢，若沈伯洋成功建立穩定政策論述，將可能進一步壓縮現任市長的政治空間。整體觀察指出，沈伯洋稱不上有勝出，因為抹黑戰術多少還是有效的；但蔣萬安傷得更深，因為他被打的是「你這個市長到底懂不懂市政」，屬於紮紮實實的執政能力戰。如今，台北市長選舉再次回到人設戰，差別在於，沈伯洋的人設只是還在被測試，蔣萬安的形象保護膜已經被AI、iPad與「殷瑋答」一起刮開。