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洛杉磯道奇隊日籍二刀流巨星大谷翔平，今（4）日在客場出戰亞利桑那響尾蛇的比賽中，再度以「第1棒、投手兼指定打擊」隻手遮天。大谷此役主投6局僅被敲出2支安打無失分，狂飆6次三振，順利斬獲本季第6勝。雖然他在比賽中因手指流血被換下場、導致規定投球局數再度以1局之差未能達標各大獎項榜，但投打雙棲的瘋狂表現仍讓全美記者集體跪地膜拜，直言：「根本是披著人皮的怪物。」大谷翔平今日一開賽就展現壓制力，最快球速飆到99.8英里（約160.6公里）。前3局他讓響尾蛇打線一籌莫展，2局下面對強打納蘭多（Nolan Arenado）與史密斯（Pavin Smith），他連續用剛猛直球與Sweeper祭出三振；3局下甚至直接將打者巴爾加斯（Ildemaro Vargas）的球棒硬生生震斷。然而，正當大谷一路封鎖對手至第6局時，場邊轉播鏡頭卻捕捉到他「右手手指滲血」的驚悚畫面，這也為他能否續投埋下變數。6局下面臨一、二壘有人的失分危機，大谷在汗水與血水交織下，僅用1球就誘使響尾蛇強打卡洛爾（Corbin Carroll）擊出致命的二壘雙殺打。大谷在投手丘上當場握緊右拳、仰天長嘯，以89球瀟灑完成6局無失分的任務。隨後道奇教練團基未讓大谷在7局下登板。大谷防禦率從開賽的0.82狂降至恐怖的0.74，連續11局無失分。不過，由於這早退的1局，大谷再度無緣各大數據榜，讓不少日本球迷崩潰直呼：「天啊！竟然又差1局」「賽揚獎的規定局數好殘酷」。除了投出宰制級表現，大谷翔平的棒子也熱得發燙。首打席他就敲出內野安打，達成連續7場比賽敲安、19場比賽連續上壘的神蹟；隨後兩打席大谷更展現神之選球眼、連續選到保送上壘，並成功跑回1分。6 局上第四打席大谷再補上一記右外野安打，完成連續4場比賽「猛打賞」的恐怖表現，打擊率也衝上3成大關。《運動畫刊》的道奇隨隊記者在X上貼出一組數據，驚嘆道：「今天打者大谷：3安打、2四壞、1得分；今天投手大谷：2安打、1四壞、無失分。他根本是個披著人皮的怪物。」《FOX Sports》知名棒球分析師也瘋狂讚美：「大谷是人類歷史上最強大的運動員，而我們正參與在他的全盛期。」《USA Today》的名記者奈丁格爾（Bob Nightengale）更狂妄宣稱：「大谷今天的表現，已經誇張到可以讓聯盟在現在、此時此刻，就把MVP的獎盃刻上他的名字了。」