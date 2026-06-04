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⚾2026年中職戰績表（截至6月4日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 46 31-15-0 0.674 M10 2 台鋼雄鷹 46 25-20-0 0.556 5.5 3 富邦悍將 43 23-20-1 0.535 6.5 4 統一獅 46 23-22-1 0.511 7.5 5 樂天桃猿 44 18-25-1 0.419 11.5 6 中信兄弟 45 13-31-1 0.295 17

🟡戰績小提示：

▲台鋼雄鷹「老虎」黃子鵬今日先發交手富邦悍將，力拚個人本季第3勝，且要助球隊拉開與悍將的勝差。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.5.2）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（4）日僅1場比賽，近期吞下3連敗的富邦悍將，今日持續交手台鋼雄鷹，推出聯盟勝投王李東洺力拚止敗，對決雄鷹「老虎」黃子鵬；雄鷹與悍將目前僅1場勝差，若悍將贏球，雙方將無勝差，反之雄鷹若獲勝，勝差將拉開至2場。雄鷹目前領先悍將1場勝差，雙方今日持續正面對決，悍將獲勝將無勝差，雄鷹若勝則會拉開至2場勝差。🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35悍將目前排名第3，今日推出土投李東洺先發，本季出賽38，拿下6勝1敗，防禦率1.83。李東洺本季雄鷹有過2次交手，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.00。雄鷹目前排名第2，今日由「本土王牌」黃子鵬掛帥，本季出賽8場，拿下2勝3敗，防禦率2.96。黃子鵬本季與悍將有過1次交手，拿下1勝，對戰防禦率7.94。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：31至32度降雨機率：60%