中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（4）日僅1場比賽，近期吞下3連敗的富邦悍將，今日持續交手台鋼雄鷹，推出聯盟勝投王李東洺力拚止敗，對決雄鷹「老虎」黃子鵬；雄鷹與悍將目前僅1場勝差，若悍將贏球，雙方將無勝差，反之雄鷹若獲勝，勝差將拉開至2場。《NOWnews》整理出6月4日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月4日賽前）：
🟡戰績小提示：雄鷹目前領先悍將1場勝差，雙方今日持續正面對決，悍將獲勝將無勝差，雄鷹若勝則會拉開至2場勝差。
悍將力拚終止3連敗 李東洺掛帥戰雄鷹黃子鵬
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第3，今日推出土投李東洺先發，本季出賽38，拿下6勝1敗，防禦率1.83。李東洺本季雄鷹有過2次交手，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.00。
雄鷹目前排名第2，今日由「本土王牌」黃子鵬掛帥，本季出賽8場，拿下2勝3敗，防禦率2.96。黃子鵬本季與悍將有過1次交手，拿下1勝，對戰防禦率7.94。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️6/4中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：31至32度
降雨機率：60%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月4日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|46
|31-15-0
|0.674
|M10
|2
|台鋼雄鷹
|46
|25-20-0
|0.556
|5.5
|3
|富邦悍將
|43
|23-20-1
|0.535
|6.5
|4
|統一獅
|46
|23-22-1
|0.511
|7.5
|5
|樂天桃猿
|44
|18-25-1
|0.419
|11.5
|6
|中信兄弟
|45
|13-31-1
|0.295
|17
悍將力拚終止3連敗 李東洺掛帥戰雄鷹黃子鵬
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第3，今日推出土投李東洺先發，本季出賽38，拿下6勝1敗，防禦率1.83。李東洺本季雄鷹有過2次交手，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.00。
雄鷹目前排名第2，今日由「本土王牌」黃子鵬掛帥，本季出賽8場，拿下2勝3敗，防禦率2.96。黃子鵬本季與悍將有過1次交手，拿下1勝，對戰防禦率7.94。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：31至32度
降雨機率：60%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。