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▲梁詠琪（左）與陳湛文（右）在《逆轉上半場》要帶領兒童足球員參加比賽。（圖／華映娛樂提供）

就會很好玩。」這部片有不少足球比賽的場面，在世足賽期間推出更顯得符合時事，台灣檔期因而就定在6月12日。



這部根據真人故事改編的影片，描述在社會底層的小朋友， 藉由5人制足球賽，力拼求勝的故事，更以足球比喻人生，讓大人們的下半場來扭轉小朋友的上半場。和梁詠琪對戲的童星也大有來頭：扮演陣中主將的周衹月是香港現役球員，長相清秀腳下功夫更驚人；而以《白日青春》 獲得香港金像獎最佳新人獎的林諾， 加上在香港以天才小鼓手聞名的陳霆諾也一起參加演出，很值得注意。



▲《逆轉上半場》中的周衹月，是香港現役球員，腳下功夫驚人。（圖／華映娛樂提供） 梁詠琪熱天上球場吃不消 女兒喜歡K-pop可能當唱跳歌手



為了配合小朋友的讀書時間，電影安排在暑假拍攝， 常常必需頂著烈日拍踢球場面，讓梁詠琪印象深刻，笑道：「我們常常在 30幾度的高溫下拍攝，大人們都覺得要被曬成人乾了， 熱到頭昏眼花，但小朋友們精力無限，才拍完一場戲， 轉頭又見到他們跑到太陽下去玩，我只能追著提醒他們要做好防曬， 但他們好像都不怕熱也不怕曬。」



談到電影裡的孩子們要追求夢想，梁詠琪自己有個女兒Sofia，透露她熱愛K-pop，在家中常常跟著音樂又唱又跳，認為若是她想當唱跳歌手，可以支持她去做想做的事，但能否跟媽媽一樣把演藝活動發展成為工作，就要看緣份了。關於《逆轉上半場》更多資訊，可以上華映娛 樂官方臉書粉絲團及Instagram查詢。



▲曾以《白日青春》獲香港電影金像獎最佳新人的林諾，也參與《逆轉上半場》的演出。（圖／華映娛樂提供）



2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）即將台灣時間本月12日登場，片商特地推出梁詠琪主演的「應景」新片《逆轉上半場》，她扮演誤信損友而破產的投資高手，率領5個熱愛足球的社會底層小朋友，想要在比賽中得勝求翻身，發生了一連串笑淚交織的感人故事。她自嘲：「導演們好像都很喜歡安排我演出落難的劇情，會很自然有喜感。」梁詠琪身材高䠷、長得漂亮，年輕時是當紅偶像，觀眾看她覺得像完美的公主，因而她從高貴的地位滑落到比平民百姓好不到哪兒的處境，就顯得格外逗趣。她表示在《逆轉下半場》中就算破產了還是要撐住女強人的氣勢，穿著套裝去足球場，