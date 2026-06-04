我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電今（4）日股東會，除了產業概況、公司營運發展、股利發放等議題，也有股東提問「台積電如何鼓勵以男性為主體的員工承擔更多家庭責任」。董事長暨總裁魏哲家指出，台積電生育率太低，以後可能工程師、技術員都不夠。魏哲家聽聞股東問題後，先是開玩笑說「男性回家煮飯嗎？」，隨後表示，有生產的女性同仁跟父親都盡量給予彈性，可以讓同仁照顧家庭。他也說，台積電同仁的生育率是台灣的五倍，當然不是鼓勵員工一直回家生小孩，但對員工照顧絕對盡心盡力。魏哲家也表示，台灣的生育率實在太低，怕長久以後連台積電工程師、技術員都不夠，不過社會運作不能光是台積電，還是需要其他產業。此外，也有股東關切是否開放年長者加入台積電。魏哲家僅答，台積電退休年齡是67歲，若是65歲者加入後，熟悉一下就可以退休了。至於美國科技圈指稱台積電是「倔強老人」守住理性，免於AI泡沫，他回應，並非刻意踩煞車，一直在加強趕上客戶要求，不過仍面臨工人不夠等問題。另外，台積電董事會章程規劃修改，董事席次擴大至12人，預計明年提出合適人選讓股東表決。魏哲家說，董事會仍要看每個董事‘的能力，當然考量公平會先考量女性、少數民族，但要有健全董事會能力仍是最重要考慮因素。