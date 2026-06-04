LINE日前宣布7月起陸續調整部分貼圖與表情貼售價，官方有聲貼圖，從60元調漲至78元，原創靜態貼圖從30元漲至42元，最高調幅達40%。在漲價前，LINE目前的「1折貼圖」只剩最後一天，優惠到6月5日中午12時止，32組人氣貼圖、表情貼，只要6元，下載後可永久使用，想在漲價前先掃貨可要把握時間。
LINE「1折貼圖」剩最後1天 每組只要6元
LINE貼圖「1折優惠」進入最後倒數，活動時間至6月5日中午12時截止，精選32組人氣貼圖與表情貼祭出限時1折，每組只要10枚LINE代幣，約6元即可入手，包含長年霸榜的「白爛貓」、「豆卡頻道」，以及人氣角色「胖鯊魚鯊西米」、「胸毛公寓的猴子」等都只要6元即可永久使用。
🟡LINE「1折貼圖」活動資訊
優惠時間：5月29日至6月5日中午12時
優惠內容：32組貼圖、表情貼限時1折
優惠價格：每組10枚代幣（約新台幣6元）
1折貼圖連結：https://lin.ee/skn1alS
7月起貼圖要變貴 官方有聲貼圖60元漲到78元
LINE官方公告指出，將自7月1日上午9時起，陸續調整部分貼圖及表情貼商品售價，以LINE STORE最低價格來看，官方有聲貼圖包含音樂貼圖，將從60元調漲至78元，官方貼圖、表情貼則由60元調整為72元，原創靜態貼圖由30元調整為42元，漲幅達40%；原創靜態表情貼則由40元調整為42元。
若是在LINE貼圖小舖以代幣購買，官方有聲貼圖最低價格將從100代幣調整為130代幣；官方貼圖與官方表情貼由100代幣調整為120代幣；原創靜態貼圖則由50代幣調整為70代幣，同樣是本次調幅最明顯的項目之一。
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LINE貼圖「1折優惠」進入最後倒數，活動時間至6月5日中午12時截止，精選32組人氣貼圖與表情貼祭出限時1折，每組只要10枚LINE代幣，約6元即可入手，包含長年霸榜的「白爛貓」、「豆卡頻道」，以及人氣角色「胖鯊魚鯊西米」、「胸毛公寓的猴子」等都只要6元即可永久使用。
優惠時間：5月29日至6月5日中午12時
優惠內容：32組貼圖、表情貼限時1折
優惠價格：每組10枚代幣（約新台幣6元）
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7月起貼圖要變貴 官方有聲貼圖60元漲到78元
LINE官方公告指出，將自7月1日上午9時起，陸續調整部分貼圖及表情貼商品售價，以LINE STORE最低價格來看，官方有聲貼圖包含音樂貼圖，將從60元調漲至78元，官方貼圖、表情貼則由60元調整為72元，原創靜態貼圖由30元調整為42元，漲幅達40%；原創靜態表情貼則由40元調整為42元。
若是在LINE貼圖小舖以代幣購買，官方有聲貼圖最低價格將從100代幣調整為130代幣；官方貼圖與官方表情貼由100代幣調整為120代幣；原創靜態貼圖則由50代幣調整為70代幣，同樣是本次調幅最明顯的項目之一。