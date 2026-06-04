LINE日前宣布7月起陸續調整部分貼圖與表情貼售價，官方有聲貼圖，從60元調漲至78元，原創靜態貼圖從30元漲至42元，最高調幅達40%。在漲價前，LINE目前的「1折貼圖」只剩最後一天，優惠到6月5日中午12時止，32組人氣貼圖、表情貼，只要6元，下載後可永久使用，想在漲價前先掃貨可要把握時間。

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LINE「1折貼圖」剩最後1天　每組只要6元

LINE貼圖「1折優惠」進入最後倒數，活動時間至6月5日中午12時截止，精選32組人氣貼圖與表情貼祭出限時1折，每組只要10枚LINE代幣，約6元即可入手，包含長年霸榜的「白爛貓」、「豆卡頻道」，以及人氣角色「胖鯊魚鯊西米」、「胸毛公寓的猴子」等都只要6元即可永久使用。

▲一圖看完32組1折優惠貼圖、表情貼。（圖／翻攝官網）
▲一圖看完32組1折優惠貼圖、表情貼。（圖／翻攝官網）
🟡LINE「1折貼圖」活動資訊
優惠時間：5月29日至6月5日中午12時
優惠內容：32組貼圖、表情貼限時1折
優惠價格：每組10枚代幣（約新台幣6元）
1折貼圖連結：https://lin.ee/skn1alS 

7月起貼圖要變貴　官方有聲貼圖60元漲到78元

LINE官方公告指出，將自7月1日上午9時起，陸續調整部分貼圖及表情貼商品售價，以LINE STORE最低價格來看，官方有聲貼圖包含音樂貼圖，將從60元調漲至78元，官方貼圖、表情貼則由60元調整為72元，原創靜態貼圖由30元調整為42元，漲幅達40%；原創靜態表情貼則由40元調整為42元。

若是在LINE貼圖小舖以代幣購買，官方有聲貼圖最低價格將從100代幣調整為130代幣；官方貼圖與官方表情貼由100代幣調整為120代幣；原創靜態貼圖則由50代幣調整為70代幣，同樣是本次調幅最明顯的項目之一。

▲LINE貼圖自2026年7月1日起漲價，漲幅最高達40%。（圖／AI生成／記者黃韻文監製）
▲LINE貼圖自2026年7月1日起漲價，漲幅最高達40%。（圖／AI生成／記者黃韻文監製）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...