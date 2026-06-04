高雄市空軍岡山基地1架T-34C初級教練機2日上午8時訓練時傳出失事墜毀意外，造成2名中校飛官殉職。國防部長顧立雄今日南下高雄親赴殉職飛官盧季佑中校與過俊男中校的靈堂弔唁，並向家屬表達深切慰問，國防部將盡最大努力全力協助家屬處理治喪與撫卹事宜，國防部已著手準備，將呈報總統核定殉職飛官追晉為上校。 我是廣告 請繼續往下閱讀 顧立雄在受訪時強調，家屬向他表達希望治喪、撫卹相關事宜，還有生活上需要協助，國防部將盡最大努力全力協助。只要家屬願意會爭取入祀忠烈祠，國防部也已著手準備，將呈報總統核定殉職飛官追晉為上校。 更多「教練機失事」相關新聞。 相關新聞 T-34墜毀2飛官殉職 林岱樺轟「老飛機無彈射椅」：即刻全面停飛T-34教練機服役40年事故多 專家：新機國機國造空軍恐頭痛30年T-34教練機模擬發動機失效墜毀 空軍證實：飛官未用無線電求救T-34教練機墜毀2飛官殉職 蔣萬安不捨：盼國防部釐清事發原因 呂炯昌編輯記者桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。政治立場：...作品集 T-34C教練機顧立雄過俊男盧季佑忠烈祠