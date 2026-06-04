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高雄市空軍岡山基地1架T-34C初級教練機2日上午8時訓練時傳出失事墜毀意外，造成2名中校飛官殉職。國防部長顧立雄今日南下高雄親赴殉職飛官盧季佑中校與過俊男中校的靈堂弔唁，並向家屬表達深切慰問，國防部將盡最大努力全力協助家屬處理治喪與撫卹事宜，國防部已著手準備，將呈報總統核定殉職飛官追晉為上校。顧立雄在受訪時強調，家屬向他表達希望治喪、撫卹相關事宜，還有生活上需要協助，國防部將盡最大努力全力協助。只要家屬願意會爭取入祀忠烈祠，國防部也已著手準備，將呈報總統核定殉職飛官追晉為上校。