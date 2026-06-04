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▲小又操刀空間設計，同時身兼「Paripari apt.」四位共同創辦人之一。（圖／謝欣曄提供）

被逼著長大的本事宇宙

▲台南「OUTDOOR MAN」一店，用展架營造出群山意象。（圖／謝欣曄提供）

▲經營超過40年「台南天下大飯店」已更名為「天下南隅」，由本事進行空間大改造。圖片為飯店頂樓的圓頂西餐廳。（圖／謝欣曄提供）

▲群貓環繞的本事台南辦公室，還有一隻波士頓㹴犬。（圖／謝欣曄提供）

從採集迸發新的創意組合

▲小又喜歡街拍採集靈感。中醫診所椅子扶手，連成漂亮弧形（左）；台北華陰街的空中走廊，曾是60年代購物聖地「萬國百貨公司」（右）。（圖／謝欣曄提供）

▲▼「星宇航空」形象門市（上）；「星宇航空」桃園國際機場第二航廈貴賓室（下）。（圖／謝欣曄提供）

異材質組合產生創意張力

▲▼「十平」是小又參與過設計密度最高的案子之一。（圖／謝欣曄提供）

在立面玩空間慾望

▲「November Treasure」香氛品牌空間設計。小又融入香氛聲音化巧思，把噴香機設計成喇叭造型。（圖／謝欣曄提供）

找出空間線索，創造獨有世界觀

▲▼「詹記」敦南店（上）；「詹記」西門店（下）。（圖／謝欣曄提供）

做事業就是做人

▲2016年小又曾跟朋友去美國走太平洋屋脊步道（Pacific Crest Trail, PCT）。背了10公斤背包，每天走8-12小時，徒步走了一個月，收穫是攝影功力大幅提升。（圖／謝欣曄提供）

▲超過60年的老屋翻新。台南「Moonrock」酒吧。（圖／謝欣曄提供）

貓狗相伴的老宅浪漫

從赤崁樓步行，前往台南的本事空間製作所（以下簡稱本事）。短短6分鐘路程，從民族路鑽進忠義路的小巷，就會踏進本事構築的小宇宙。方圓500公尺內，座落著「十平」料理店、「Paripari apt.」選物與咖啡複合空間、「鳥飛古物店」、「窟仔kula」咖啡、「双生 Shuànsên Café」、「㕩肉舖Pankoko」燒肉。在本事共同創辦人謝欣曄（小又）注入設計生命力後，不起眼的透天厝，會吸引你想推門一窺究竟。抵達本事的工作室，是一棟兩層樓的民宅，藏在寬兩公尺的窄巷，不小心就會錯過。推開一樓庭院的大門，瞥見鐵門右下角突兀鏤空，原來是故意挖開的貓門。走進庭院，撲面而來是寵物店才有的氣味。工作室內竟有12隻流浪貓，各安其坐，但不喜迎客。唯一熱情的是波士頓㹴犬「驫驫」，只見牠從室內衝出來，用小小的頭笨拙衝撞來訪者的小腿，不知道是在歡迎，還是性格有點ㄎㄧㄤ。小又說，驫驫來了十年，是家裡的元老之一，卻地位最低，「因為貓比狗兇！」本事最初是另一位共同創辦人洪和培在台中成立，小又加入後定居台南。兩人共同經營品牌、資源共享、彼此支援。獨具一格的合夥模式，打破傳統室內設計公司的經營慣性。兩人在戶外用品店「OUTDOOR MAN」首次攜手共創。後續「十平」打響名號，再到「詹記」躍上主流媒體圈。本事的作品常被粉絲踩點、打卡，在業主品牌加乘下，積累不小社群聲量。近年本事的客戶，又躍昇一個量級。參與台南老牌飯店「天下南隅」翻新、打造台北「星宇航空」形象門市。現在員工總數也到十多人規模，小又坦言：「我們被逼著長大。」身為網路重度使用者的小又，平常負責經營品牌社群，扮演對外發言角色，不過更貼近他日常的身分是貓爸爸。從原本狗控轉性為貓奴，最高曾收編19隻流浪貓，每個月至少要花5萬在伙食與醫療費。小又帶著甜蜜又無奈笑容說：「跟養一個員工差不多。」小又早期做設計會入戲太深，坐在電腦前如枯僧入定，連續八小時忘食人間煙火。下工後感染電玩腦，昏沉如酒醉，其實大腦仍在高速運轉。即便身心俱疲橫躺床上，天光亮起仍無法闔眼，讓他覺得身心掏空。當家裡的貓主子陸續駐紮，設計壓力導致的自律神經失調和失眠障礙，竟然順利減緩。小又必須晨昏服侍，被迫規律起床，中斷手頭工作，起身餵食清砂，還要擼毛撫弄。貓主子們的登基，意外讓他找到工作生活切換節奏，調回心腦頻率。原先得吃肌肉鬆弛劑和血清素才能安睡，慢慢地重回自然狀態。「採集」是小又另一個訣竅，用來對抗創意被掏空的地心引力。他手機內有各種分類的資料夾，收藏網路衝浪儲存的各種圖片，或街拍捕捉常人未見的細節，「以前攝影只是興趣，等到我做詹記麻辣火鍋後，為了尋找出經典台式風格，才會為了採集去拍照。」他出國也不會安排知名建築行旅，反要走訪網路看不見的風景。像他常去日本二線城市，偏愛巷弄間的小居酒屋，更勝磅礡的大美術館。「身為創意人，你要去採集網路上少見，甚至找不到的東西。」平時採集的資料，逐漸聚合成小又獨有的設計語彙。當他看宮崎駿畫的飛機，會刻意局部放大，觀察機身鉚釘的質感與排列，「為什麼飛行器的進氣口是這樣造型？搞不好哪天室內空間的牆壁，我也可以做的凹一點。」腦中儲存大量的紋理、造型、材質、結構等元素，做案子就會突然觸發，靈感從腦海深處衝出，像在大數據中迸出新的排列組合。小又坦言，世界上其實沒那麼多的原創！「要無中生有也很不容易。」但共同解法皆是「找線索」，譬如星宇航空門市的大樓，本身無特殊歷史故事。小又改從業主品牌的形象影片，抓出靈感線頭，又融合自己偏愛的《星際大戰》、《2001太空漫遊》等科幻片靈感，編織出航空門市從所未見的造型與氛圍，立刻抓住客戶眼球。曾有夥伴形容，本事的兩個創辦人作品有一種「設計爆發力」。小又自我剖析，創意張力可能來自於，他們擅長用獨特材料，並產生異質新組合。受到東海建築系的老師曾瑋啟發，小又跟學長（洪和培）兩人都喜愛用純粹材料，巧妙拼接成組件。小又聊到這個話題，手指著一樓庭院中，粗獷鏽蝕的鐵件雕塑，其實用途是菸灰座。約60公分高的鐵支焊點清晰可見，上端連接可移動式三角形鐵盒，可以拿起倒煙灰。下方底座呈現V型，三個腳點被拴上六角螺帽，用以微調角度。這非特殊訂製，而是去改動原本材料規格，重新接合。本事的設計醍醐味，就是擅用原始材料重構拼接，不單純追求好看，還要具備型隨機能。小又操刀的日本料理店「十平」，他親手刷洗屋頂上的舊瓦片，用一條金屬細棒，把瓦片固定在挑高的閣樓內，作為牆面的新材質，產生獨特空間氛圍，並與建物本身歷史呼應，帶來異材質組合與型隨機能的二重奏。雖然外界企圖定義本事的設計風格，如老宅改造、台味。但小又說，自己和學長都不想被定義，但承認有偏好設計方式，「我們很喜歡材料的新組合，這也是我們的設計邏輯。」從本事創立之初，就喜歡做商空勝過住宅，「做餐廳會比較有趣。」小又解釋，因為品牌要有記憶點，空間上有比較多表現，玩設計的地方也比較多。但住家一住起碼要十幾年，口味不能那麼重。小又分享念建築所時，老師曾傳授：「平面是理性；立面是欲望。」這個心法至今受用。確認商空的「平面」動線後，就從「立體」揭開人的慾望。無論是要做成科幻星艦、西部牛仔或極簡禪風？室內設計師就會搭配材質、燈光來達到效果。除非是神殿廟宇或美術館，才有奢侈的空間在「平面」放入慾望。像日本廟用彎繞的動線，讓人一點一點窺看，最後才得見主建物全貌。或是希臘羅馬神殿的進場動線和巨大柱廊設計，產生視覺透視與消點，營造出恢弘的神性。「其實我小三、小四畫畫時，自然就能畫出消點。」當時老師還驚訝問他，怎麼會有透視概念！小又兒時本能，就是到處亂畫、組裝模型，擔任班上永遠的學藝股長。可能是童年自然積累，當大學畢業後，從化學改念學士後建築，手巧到竟被稱為「模王」。畫3D圖的速度也很快，「因為我在腦中會有畫面，不需要在軟體上磨來磨去。」小又大學時其實主修化學系，後來才念了學士後建築，化學系四年訓練，體會到科學是客觀堆砌，不是努力就有進步。但創意世界鼓勵人們主觀想像，技藝鍛鍊也能成長，讓他更有成就感。也曾幻想去當場景美術設計師，因為迷戀動畫、電影中架空的繁複細膩場景，「我從小就會去買場景設定書籍，最想去畫空想建築，譬如設計《電馭叛客》內的大樓，或《惡童當街》出現的可愛街道。」每個「場景」都是一種「世界觀」投射，跟商空設計異曲同工。小又會跟業主一起建立世界觀，挖掘業主的偏好，詢問平常會吃的餐廳、最近看的電影、刻意蒐集的美圖。這很像在解題，從中理出線索，然後在既有元素中，組合出世人未見樣貌。提起讓本事一炮而紅的《詹記》麻辣火鍋，勾起小又想起過世父親的耳提面命，「我爸常跟我說要廣結善緣。會做詹記也是出社會後，回學校幫學弟做畢製，學弟的朋友恰好就是詹記的二代。」雙方一起熬夜切模型，數年後竟連結詹記重塑品牌的契機。小又特別關注台灣歷史和建築，追溯源頭也是小時聽父親講故事，揭露有別官方教科書的觀點。父親念台中一中，是家族中最會念書孩子。但讀書的聰明，拚不過生意的算計，事業栽了跟斗。「我小時候家境不錯，小四就可以買遙控汽車，但高中家裡就爆掉了。」在最想比較、最愛炫的年紀，遭遇家道中落。中年回首品嘗，雖苦卻非壞事。小又幽默表示，不然平行時空的自己，大概會變成紈絝子弟，人生壞掉的二代。不過愛看漫畫小孩不會變壞，身為重度粉絲的小又，浸泡在愛、友情、夥伴的價值觀，想必歪了也會回正。每回遇到挫折時，還會被漫畫救贖。當工作遇到瓶頸時，他會重看《藍色時期》，內容描述主角考東京藝大的艱辛之路，就會喚醒設計初心、重燃動力。人生過了40歲，小又意識自己的角色正往傳承邁進。「學長跟我都在想著，如何把本事傳承百年。」煩惱人事課題同時，機會也未曾停下。因《初耳》台日線上雜誌，小又受邀到仙台做城市採集，也敲開15坪的小酒吧設計案，揭開本事出海的里程碑。近期夢想也順利顯化，拿到日思夜想的澡堂設計。「因為澡堂不是台灣文化會出現的東西，所以一直很想挑戰。」更遠的夢想，是希望有天能設計動物收容中心，「最完美的結局，就是能看到收容中心關閉，代表動物們都被收養了。」傍晚時分，小又在庭院點了一根菸，手臂露出好幾道疤痕，輕輕地笑說是貓咪抓的，「我已經很習慣了，現在還練到牠們咬時，我也不會鬆手。」他溫柔地說，等下還要去醫院領一隻貓咪回家，就繼續趕日本客戶案子，午夜再到酒吧喝一杯睡前酒。在自己整修的老宅，有貓狗深夜陪伴畫圖，房間擺著父親書桌與母親櫃子。這大概是中年男子，能過上最任性浪漫的生活了。