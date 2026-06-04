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輝達執行長黃仁勳今（4）晚將旋風訪問韓國，據了解，輝達方面目前正積極推進與《英雄聯盟》傳奇職業電競選手Faker（李相赫）會面，輝達也回應此事：「目前正在討論中」。根據韓國業界消息，黃仁勳在韓國期間，與職業電競戰隊T1所屬選手Faker的會面行程，目前還在密集協調階段。雖然具體的地點與時間目前尚未最終敲定，但雙方團隊都抱持開放態度。輝達官方對此回應表示：「目前正在討論會面事宜，具體的地點和內容尚未確定。」，而T1戰隊方面也證實：「內部正在確認中」。事實上，黃仁勳對韓國遊戲文化頗有關注。去年10月，為了慶祝輝達GeForce系列在韓國上市25週年，首爾江南區COEX舉辦了「輝達GeForce玩家嘉年華」。黃仁勳不僅親臨現場，更在介紹Faker錄製的祝賀影片時，興奮地帶領全場上千名玩家共同高喊Faker的名字。此外，T1戰隊所屬的SK集團和輝達在AI半導體領域有緊密合作。與T1同屬SK集團的半導體巨頭SK海力士，正是輝達AI加速器中高頻寬記憶體的核心供應商。因此，黃仁勳這次若順利與T1戰隊的Faker會面，不僅是科技巨頭與明星選手的跨界互動，更深化了輝達與SK集團在AI生態系上的戰略夥伴關係。