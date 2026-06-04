2026 年 Computex 台北國際電腦展規模創下歷史新高，除了輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳到訪之外，更吸引多達 3 萬名外籍人士慕名前來台灣觀展。其中，日本高人氣 YouTuber「總長」KSON 就在現場發現了「台灣科技關鍵技術機密」一台機器後方竟黏著一包「綠色乖乖」，逗趣畫面曝光後在國外引發熱烈討論。
Computex展場驚見護國神器！日系百萬 YTR：果然是它
Computex 台北國際電腦展於今年 6 月 2 日至 4 日盛大展開，展出了各種全新技術與 AI 發展重點。相當熟悉台灣文化的日本 YouTuber KSON 也特別飛來觀展，卻在會場看見了不同層面的「科技重點」。
KSON 昨（3）日在社群X上分享，自己在Computex 現場看到一個介紹機台，發現除了錯綜複雜的線路外，機器後方竟然貼著一個綠色的突起物。靠近一看，才發現是一包「綠色包裝的乖乖」，這讓她不禁讚嘆：「在 Computex 展覽上，儘管最新 AI 與科技技術大放異彩，但支撐其背後的，果然還是…」
貼文曝光後，立刻吸引超過 120 萬人次觀看，並獲得逾 1.6 萬名網友按讚。許多網友紛紛留言驚呼：「看起來像是御守般的存在」、「糟糕，連日本人都知道這個機密了」、「台灣科學的盡頭是乖乖」、「台灣科技發展的最大機密被發現了！」
台灣特有「乖乖文化」綠燈保平安！外國工程師也瘋搶
事實上，台灣科技業的「乖乖文化」早已行之有年。工程師們習慣將綠色包裝的「奶油椰子口味乖乖」擺放在各種機台上，象徵著機器能夠像綠燈一樣「保持順暢運轉，不出狀況」。
這項傳統還有嚴格的禁忌：擺上的乖乖平時絕對不能隨便移動或吃掉，且一旦快到保存期限，就需要立刻進行更換。這個特殊的文化逐漸成為全台灣的共識，甚至近年隨著台灣科技業在全球闖出名堂，許多國外工程師也慕名而來，特地帶回綠色乖乖與相關周邊商品作為「科技御守」。
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Computex 台北國際電腦展於今年 6 月 2 日至 4 日盛大展開，展出了各種全新技術與 AI 發展重點。相當熟悉台灣文化的日本 YouTuber KSON 也特別飛來觀展，卻在會場看見了不同層面的「科技重點」。
貼文曝光後，立刻吸引超過 120 萬人次觀看，並獲得逾 1.6 萬名網友按讚。許多網友紛紛留言驚呼：「看起來像是御守般的存在」、「糟糕，連日本人都知道這個機密了」、「台灣科學的盡頭是乖乖」、「台灣科技發展的最大機密被發現了！」
事實上，台灣科技業的「乖乖文化」早已行之有年。工程師們習慣將綠色包裝的「奶油椰子口味乖乖」擺放在各種機台上，象徵著機器能夠像綠燈一樣「保持順暢運轉，不出狀況」。
這項傳統還有嚴格的禁忌：擺上的乖乖平時絕對不能隨便移動或吃掉，且一旦快到保存期限，就需要立刻進行更換。這個特殊的文化逐漸成為全台灣的共識，甚至近年隨著台灣科技業在全球闖出名堂，許多國外工程師也慕名而來，特地帶回綠色乖乖與相關周邊商品作為「科技御守」。