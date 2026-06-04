民進黨台北市長參選人沈伯洋曾質疑台北上海雙城論壇效益低，台北市長蔣萬安今日證實，與上海市交換的小貓熊在這個週末就會來到台灣，但還是要經過一個月的檢疫。

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雙城論壇2024年簽訂合作備忘錄（MOU），北市立動物園以黑腳企鵝與上海動物園交換兩隻小貓熊，上海動物園明天將舉辦小貓熊送台北的移交儀式，兩隻小貓熊預計明晚11點搭機運送來台，周六就會抵達台北市立動物園。

蔣萬安今天下午赴議會總質詢，媒體詢問上海兩隻小貓熊要來台北，是否正打臉沈伯洋稱雙城論壇成效低？蔣萬安說，確實，上海的小貓熊在這個週末就會來到台灣，但還是要經過一個月的檢疫，基本上對動物園來說，非常具有意義。

蔣萬安表示，基於物種繁衍及促成物種多樣性，市府也希望藉由雙城論壇促成的動物交流，可以讓孩子了解生命教育的意義，所以也期待，希望兩隻小貓熊可以盡快在台北市立動物園，與大家見面。

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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...