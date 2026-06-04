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啟動唾液快篩 員警可當場逮捕

喪屍菸彈列重點查緝 加購唾液篩劑

喪屍煙彈（依托咪酯）氾濫造成毒駕事件頻傳，內政部警政署今（4）日正式宣戰，稱已全面導入唾液毒品快篩試劑，疑似毒駕之駕駛人經唾液快篩呈陽性，或拒絕受測且客觀情狀足認不能安全駕駛者，員警均得依法當場逮捕，並針對高風險路段加強攔查取締，並同步打擊毒品供應鏈。內政部警政署指出，毒駕防制關鍵在於及早發現、即時攔阻，內政部警政署自114年11月起即通令全國警察機關運用唾液毒品快篩攔查毒駕，員警可於路檢現場快速辨識疑似施用毒品駕駛人，並依法採取人車分離、移置保管車輛及吊扣牌照、駕照等措施，將風險阻絕於事故發生前。新式執法工具上路後，查緝成效顯著提升，115年1月至5月，全國共查獲毒駕案件6,730件，較114年同期2,399件增加至2.8倍。其中超過98％案件均由員警主動攔查發現，顯示警方已能提前辨識高風險駕駛並即時阻卻危害。另為強化執法效能，內政部警政署於115年5月修定毒駕取締作業程序，疑似毒駕之駕駛人經唾液快篩呈陽性，或拒絕受測且客觀情狀足認不能安全駕駛者，員警均得依法當場逮捕，進一步提升查緝效率與執法明確性。同時，內政部警政署自115年5月24日起啟動「全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒專案」，針對高風險路段加強攔查取締，並同步打擊毒品供應鏈。內政部說，防制毒駕不能只靠路面攔查，更應從源頭斷絕毒品供應。警政署自113年起將依托咪酯類毒品列為重點查緝項目，持續向上溯源打擊製造、分裝及販售網絡。113年8月（依托咪酯列為第三級毒品）起至115年4月止，共破獲依托咪酯分裝場1,256處、查獲犯嫌2萬1,207人次，並查扣毒品粉末849.5公斤，成功攔阻約850萬顆毒品煙彈流入社會。另在打擊毒駕及緝毒專案執行首周，全國警察機關已查獲毒駕犯嫌877人、毒品犯嫌936人，破獲製毒工廠及混合式毒品分裝場29處，查扣毒品粉末總計27.5公斤、依托咪酯煙彈1,124顆、依托咪酯煙油367瓶等大量毒品及不法所得，不僅展現政府對毒駕零容忍的決心，更強力從供應端降低毒駕風險。內政部表示，為持續支援第一線執法效能，警政署115年度反毒預算編列較114年增加逾5千萬元，用於擴充科技鑑識設備、建置毒品情資分析平臺及提升檢驗量能；唾液快篩試劑採購量也由114年的1萬2,545劑，大幅提升至115年規劃採購4萬5,711劑，充分因應全國查緝需求。內政部強調，未來將持續透過路面攔阻、源頭斷毒、提升緝毒量能及跨部會合作多管齊下，全面打擊毒品犯罪與毒駕行為，守護民眾生命安全與道路交通秩序。