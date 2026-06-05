現行新青安貸款利率補貼將在今年7月31日屆期。市場盛傳升級版新青安2.0將大刀限縮資格，改朝精準補貼發力，擬祭出個人年收200萬排富限制、50歲以上申貸上限，並研議讓利率補貼逐步退場等六大變革。《NOWNEWS 今日新聞》整理新版新青安利率補貼多少？申請條件變了嗎？政策前後差異與變革一文掌握。不過，行政院4日說明新青安2.0最新進度，強調「仍在研議中」。
🟡 現行新青安 vs 新青安2.0 研議變革對照表
🟡 變革一：利率補貼改「階梯式逐年退場」
根據目前曝光的規劃，新青安2.0並非立即取消利率補貼，而是採取「逐步退場」機制。現行合計補貼2碼、使一段式機動利率降至約1.775%的低利優勢，未來可能調整為前三年維持2碼補貼，三年後開始分年遞減，大約七年後補貼全數歸零，屆時利率將退回約2.275%。
🟡 變革二：個人「年收200萬」設排富門檻
為了讓政府補貼資源更精準集中在真正有購屋壓力的自住客身上，新制研擬新增所得限制，個人年收200萬以上者，未來可能不得申請。至於配偶所得是否合併計算，目前初步研議方向仍傾向以個人所得分開評估，但尚未最終定案。
🟡 變革三：各縣市房屋總價設天花板
為避免政策資源被用於購買高總價住宅，新青安2.0研擬將針對房屋總價設下上限。據了解，高價住宅排除門檻可能依各縣市行情級距進行設定，其中房價高昂的台北市，目前可能以總價3500萬元以上作為排除參考標準。
🟡 變革四：增年齡限制「50歲+」不得申請
為了讓政策回歸「青年安心成家」的原始定位，新制研擬對年長首購族設限，包含限制申貸年齡50歲以上者不得申請，未來超過50歲的「大齡首購族」恐將無法再享受此政策福利。
🟡 變革五：增「年齡加貸款年限不超過80」限制
除了50歲上限外，新青安2.0也研擬引進銀行授信的風控死角，新增「借款人年齡加貸款年限不得超過80」的限制條款（例如45歲申貸，貸款年限最高僅能拉到35年，而非現行的40年），藉此強化銀行端的金融風險控管。
🟡 變革六：婚育家庭貸款額度提高至1500萬
與上述各項限縮資格的變革不同，新青安2.0目前唯一明確放寬的方向是針對婚育家庭。根據規劃，育有0至18歲未成年子女的家庭，最高貸款額度可能從現行1000萬元一舉提高至1500萬元；新婚但尚未生育者，也可能獲得高於一般案件的貸款額度。
🟡 新青安2.0對首購族有什麼影響？專家建議
新制若正式上路，首購族將面臨明顯分流。對於收入未達門檻、購買中低總價住宅、年齡較輕的剛需自住族而言，該方案仍是相對有利的房貸選項。但個人年收200萬以上者、50歲以上首購族、購買高總價住宅者，以及雙北新屋首購族，未來的申請難度將大幅提高；而單身首購族的貸款額度優勢，相較婚育家庭也將相對下降。
對此，房市趨勢專家李同榮示警，新制流出的限制恐將「安心成家」流於「限制成家」，嚴重打擊真正需要扶助的自住客。他建議，新青安2.0應取消硬性的所得與年齡門檻，正式升級為常態性的「首購安心貸款政策」。
李同榮認為，雖然利率補貼應維持至少5年以實質協助成家初期，但可將現行5年寬限期適度縮短為3年，如此才能精準防堵投資客「假自住、真投資」的套利操作。專家也貼心提醒，現階段不建議因政策傳聞倉促買房，仍應回到自身頭期款、月付金等財務能力進行通盤評估。
🟡 行政院最新回應：方案仍在跨部會統整
面對市場上鬧得沸沸揚揚的限縮傳聞，行政院4日下午也緊急出面說明最新進度，為市場打下定心丸。行政院發言人李慧芝表示，後續協助民眾購屋的相關措施，目前確實在跨部會的會議研議與統整當中，相關部會都有提出蠻多的建議與看法。
李慧芝特別強調，現階段行政院雖然有參與跨部會討論，但「尚未有正式的修正提案」提報至行政院內部，也就是說目前流出的版本皆仍屬討論研議階段，國人不必過度恐慌。未來方案一旦正式敲定，行政院絕對會適時向國人做完整報告。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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|項目
|現行新青安
|新青安2.0研議方向
|實施期限
|至2026年7月31日
|8月後是否續辦與條件仍待拍板
|利率補貼
|政府補貼1.5碼、行庫吸收0.5碼，合計2碼
|擬前三年維持補貼，之後逐年遞減，約七年後補貼歸零
|申貸所得限制
|無明確年收入上限
|研擬個人年所得200萬元以上不得申請
|房屋總價限制
|無全國一致總價天花板
|擬依縣市設定高價住宅門檻，台北市可能以3500萬元為參考
|年齡限制
|主要依銀行授信與貸款年限評估
|擬新增50歲上限，及「年齡加貸款年限不超過80」條款
|婚育家庭貸款額度
|最高1000萬元
|育有未成年子女家庭，貸款額度可能提高至1500萬元
|寬限期與成數
|寬限期最長5年、成數最高8成
|傾向維持現狀，但仍待最後拍板
根據目前曝光的規劃，新青安2.0並非立即取消利率補貼，而是採取「逐步退場」機制。現行合計補貼2碼、使一段式機動利率降至約1.775%的低利優勢，未來可能調整為前三年維持2碼補貼，三年後開始分年遞減，大約七年後補貼全數歸零，屆時利率將退回約2.275%。
🟡 變革二：個人「年收200萬」設排富門檻
為了讓政府補貼資源更精準集中在真正有購屋壓力的自住客身上，新制研擬新增所得限制，個人年收200萬以上者，未來可能不得申請。至於配偶所得是否合併計算，目前初步研議方向仍傾向以個人所得分開評估，但尚未最終定案。
🟡 變革三：各縣市房屋總價設天花板
為避免政策資源被用於購買高總價住宅，新青安2.0研擬將針對房屋總價設下上限。據了解，高價住宅排除門檻可能依各縣市行情級距進行設定，其中房價高昂的台北市，目前可能以總價3500萬元以上作為排除參考標準。
為了讓政策回歸「青年安心成家」的原始定位，新制研擬對年長首購族設限，包含限制申貸年齡50歲以上者不得申請，未來超過50歲的「大齡首購族」恐將無法再享受此政策福利。
🟡 變革五：增「年齡加貸款年限不超過80」限制
除了50歲上限外，新青安2.0也研擬引進銀行授信的風控死角，新增「借款人年齡加貸款年限不得超過80」的限制條款（例如45歲申貸，貸款年限最高僅能拉到35年，而非現行的40年），藉此強化銀行端的金融風險控管。
🟡 變革六：婚育家庭貸款額度提高至1500萬
與上述各項限縮資格的變革不同，新青安2.0目前唯一明確放寬的方向是針對婚育家庭。根據規劃，育有0至18歲未成年子女的家庭，最高貸款額度可能從現行1000萬元一舉提高至1500萬元；新婚但尚未生育者，也可能獲得高於一般案件的貸款額度。
🟡 新青安2.0對首購族有什麼影響？專家建議
新制若正式上路，首購族將面臨明顯分流。對於收入未達門檻、購買中低總價住宅、年齡較輕的剛需自住族而言，該方案仍是相對有利的房貸選項。但個人年收200萬以上者、50歲以上首購族、購買高總價住宅者，以及雙北新屋首購族，未來的申請難度將大幅提高；而單身首購族的貸款額度優勢，相較婚育家庭也將相對下降。
對此，房市趨勢專家李同榮示警，新制流出的限制恐將「安心成家」流於「限制成家」，嚴重打擊真正需要扶助的自住客。他建議，新青安2.0應取消硬性的所得與年齡門檻，正式升級為常態性的「首購安心貸款政策」。
李同榮認為，雖然利率補貼應維持至少5年以實質協助成家初期，但可將現行5年寬限期適度縮短為3年，如此才能精準防堵投資客「假自住、真投資」的套利操作。專家也貼心提醒，現階段不建議因政策傳聞倉促買房，仍應回到自身頭期款、月付金等財務能力進行通盤評估。
面對市場上鬧得沸沸揚揚的限縮傳聞，行政院4日下午也緊急出面說明最新進度，為市場打下定心丸。行政院發言人李慧芝表示，後續協助民眾購屋的相關措施，目前確實在跨部會的會議研議與統整當中，相關部會都有提出蠻多的建議與看法。
李慧芝特別強調，現階段行政院雖然有參與跨部會討論，但「尚未有正式的修正提案」提報至行政院內部，也就是說目前流出的版本皆仍屬討論研議階段，國人不必過度恐慌。未來方案一旦正式敲定，行政院絕對會適時向國人做完整報告。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。