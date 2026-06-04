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▲唐斯（Karl-Anthony Towns）全場15投7中，高效率繳出18分、12籃板、4助攻和1阻攻的全能成績單。（圖／美聯社／達志影像）

▲文班亞馬（Victor Wembanyama）雖繳出26分、12籃板雙十數據，但全場21投僅6中，且有9次出手來自三分線外。尼克成功迫使他遠離禁區作戰，大幅削弱其統治力與戰術牽制效果。（圖／美聯社／達志影像）

G1馬刺主場95:105被尼克修理。尼克搶下總冠軍系列賽情勢。馬刺輸球很單純，ㄧ守不住Jalen Brunson，Brunson第四節砍13分，全場30分，31次出手命中12球，命中率很差，但始終保持進攻得分模式，二尼克中鋒Karl-Anthony Towns非常強硬又扛，18分+12籃板，完美悍衛禁區，全世界都在讚美軟糖超硬，三是馬刺下半場三分全線熄火，19投2中，半場進攻陷入泥沼，少了三分球支撐，馬刺禁區也打不進去，攻防都遇上大麻煩。尼克做到幾點關鍵決勝戰略：1、 Jalen Brunson始終保持進攻狀態，不管手感如何，馬刺防守總有疏露破洞。2、籃板球決定勝負，尼克後衛Josh Hart全場15個籃板，第四節兩個進攻籃板，讓馬刺疲於奔命，措手不及。3、讓馬刺226公分長人「斑馬」Victor Wembanyama始終遠離禁區攻擊，斑馬很難靠近籃下攻擊，尼克防守就成功ㄧ半。斑馬G1出手21次，其中包括9投2中三分球，限制斑馬遠離籃下攻擊位置，馬刺三分球下半場又全線熄火，尼克打出自己風格，困住馬刺進攻，下半場只d讓馬刺攻下40分，成功拿下總冠軍賽形勢。斑馬即使有26分+12籃板表現，但沒有打出統治力和影響力，尼克防守圍堵非常成功，有限限制斑馬在攻防兩端作用和戰術牽制。題外話，第四節和決勝時刻，馬刺敎練Mitch Johnson應該要少擺De’Aaron Fox，我對Fox始終沒有信心，不穩也不準，他是一名被高估球員，馬刺決勝、收關可以擺Dylan Harper搭Stephon Castle，鋒線選擇更多，Vassell、Johnson、Champaigmnie都可以，Fox這些年被吹過頭了。G2馬刺必須做出調整。限制Brunson持球和出手空間，這是很大挑戰，不能困住Brunson，馬刺很難贏球，另外就是斑馬得打出統治力，斑馬有近一半出手都是三分球，已顯示尼克防守執行策略非常成功。尼克真硬，尼克敎練Mike Brown即使平庸，但此刻他展現出來的執教表現還真叫人服氣。期待Mike Brown能扭轉我的看法，也期待馬刺敎練Mitch Johnson表現出總冠軍戰該有的層次和修正。