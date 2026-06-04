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日本天王木村拓哉日前拍攝牛丼品牌廣告時，吃東西前先伸出舌頭接食物的「迎舌」動作，遭批評吃相不夠美觀，近日木村拓哉再為品牌拍攝全新廣告，有網友發現他不僅改掉這個習慣，還挑戰自己過去「最討厭食物」山藥泥，還透露自己當天吃了不少，讓粉絲驚呼：「木村克服山藥了！」木村拓哉先前在吉野家牛丼廣告中大口享用餐點時，被部分網友注意到有「迎舌」習慣，也就是食物送入口前會先伸出舌頭接食物，當時片段在日網引發熱議，有人認為這只是個人習慣，也有人批評吃相不夠美觀，甚至直呼「好噁心。」近日吉野家推出全新「麥飯山藥泥」系列商品，並且再次找來木村拓哉拍攝廣告，有網友發現他在廣告中改變了進食方式，將掀起爭議的迎舌動作悄悄修正掉。除了吃相之外，另一個讓日本網友驚訝的焦點則是「山藥泥」，因為木村拓哉過去曾多次公開表示自己不喜歡山藥，甚至在早年的個人資料中將山藥列為最討厭的食物之一，因此當他在廣告裡大口品嚐山藥泥時，許多粉絲紛紛驚呼：「木村拓哉終於克服山藥泥了嗎？」對此，木村拓哉也在廣告拍攝花絮中親自解答。他表示，這次商品中的山藥泥加入高湯調味後風味十分出色，讓他吃起來完全沒有抗拒感，甚至笑說自己拍攝當天「其實吃了不少。」讓許多不敢吃山藥的粉絲也跟上男神潮流，前往店面購買了同款商品嘗試。