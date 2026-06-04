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▲《這就是我的西遊2》中幾乎一整車的人都沒繫安全帶，由後製P圖。（圖／翻攝自微博@瓏美恩雅）

中國綜藝節目《奔跑吧》、《這就是我的西遊2》最近被網友發現，成員在乘車的片段中，安全帶竟幾乎全是假的，由P圖後製而成，不僅顏色不一致，就連人在動的時候，安全帶都完全不動，看起來非常假。事件還因此鬧到中國公安部交通管理局都知道，並發聲怒斥：「安全不是做樣子給別人看，安全更容不得自欺欺人！」近日有網友捕捉在陸綜《奔跑吧》與《這就是我的西遊2》中，幾乎所有人乘坐大巴士或是車上的安全帶，都是後製而成。不僅安全帶邊緣的P圖痕跡明顯、顏色不一致，就連藝人動的時候，安全帶都絲毫不動，看起來非常假，火速引發熱議。而對此，中國公安部交通管理局也在1日於微博發聲，「安全不是做樣子給別人看，安全更容不得自欺欺人！」並指出國道交通法明確規定「機動車行駛時，駕駛人、乘坐人員應當按規定使用安全帶。」尤其是在有許多受眾的明星、綜藝節目更是應起到良好示範，「在涉及公共利益、公共安全的問題上嚴格以身作則，嚴格遵守法律法規，嚴格守住安全底線！」許多網友得知後，也對節目這個欺騙行為紛紛批評，「極其不好的示範，關乎生命安全的事就這麼糊弄人了，而且節目還是面對全國觀眾播放的」、「這麼P有什麼意義嗎？」、「連安全帶都是P的，這世界還有什麼是真的？」、「假安全帶騙了全國觀眾。」