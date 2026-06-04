我是廣告 請繼續往下閱讀

▲兩天7爆還敢押注2400萬！麻吉大哥本周最狠一注（圖／截自Ｘ）

加密貨幣市場今日再度血洗，比特幣、以太幣雙雙重挫，而幣圈最知名的「爆倉王」、L.A. Boyz成員麻吉大哥黃立成，又再度成為全幣圈最關注的帳號。根據鏈上分析平台Lookonchain於6月3日的監測數據，黃立成才剛在兩天內於去中心化交易所Hyperliquid遭遇，卻完全沒有停手的意思——隨即再次以，名義倉位約，新的強制平倉價設在。然而今日以太幣已跌破1,800美元關卡，這筆倉位已正式宣告爆倉，幣圈再度炸鍋。從14億獲利到24億虧損 大哥的幣圈人生比連續劇還精彩時間拉回2025年9月，以太幣一度衝上約4,700美元高點，黃立成帳面獲利高達，幣圈直接封他「多頭之王」。然而行情急轉直下，他的噩夢也就此開始。今年2月，黃立成25倍槓桿ETH倉位遭全數清算，帳戶餘額僅剩，累計清算次數已超過250次。面對這一切，他卻在社群淡定留言：，讓幣圈網友看傻了眼。沒多久，3月清晨一場閃崩，5,250枚ETH多單全數強平，，六個月累計虧損直接突破。進入5月，ETH多頭再遭全數清算，帳戶餘額僅剩8.5萬美元。然而就在6月3日，兩天剛被清算7次的黃立成，又重新開了這筆400枚ETH的25倍多單。幣圈分析師嘆：這是一個永不停歇的輪迴對此，知名鏈上分析師「餘燼」早已一語道破：「當行情持續下跌，碰上死命做多的麻吉，結局就是——做多→被清算→繼續加錢做多→繼續被清算。」但黃立成顯然聽不進去，每次爆倉後幾乎秒速重開新單，已被幣圈戲封為「Hyperliquid最佳客戶」，甚至有交易所推出「麻吉模式」向他致敬。這位53歲的前娛樂圈大哥，從LA Boyz嘻哈天王、到NFT市場叱吒風雲的大鱷，如今成了幣圈最知名的「爆倉傳奇」。兩天7爆、照樣重押2,400萬，究竟是視金錢如糞土的高人境界，還是永不認輸的賭徒精神？幣圈眾人屏息以待，等著看這位大哥的下一章。