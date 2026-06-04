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▲林秉聖（右）緋聞女友蔡尚樺在場邊幫他加油，當晚他的表現異常神勇。（圖／翻攝自虎撲@zuccsabonisi）

前主播蔡尚樺與台灣籃球員林秉聖的緋聞傳了一年多，雙方始終未曾正面認愛，不過近日中國職籃CBA總冠軍賽期間，蔡尚樺被球迷直擊現身浙江廣廈主場觀戰，更坐在場邊第一排替林秉聖加油，畫面曝光後再度掀起外界對兩人關係的討論。此外還有網友拍到林秉聖摟蔡尚樺的腰，疑似戀情藏不住，對此蔡尚樺經紀人向《NOWNEWS今日新聞》表示：「尊重藝人私人生活，公司不多做回應！」並沒有否認戀情傳聞。根據中國球迷在論壇分享的照片與影片顯示，蔡尚樺全程專注觀看比賽，而林秉聖在場邊休息期間也主動上前互動，最引發熱議的是，有畫面拍到林秉聖伸手摟住蔡尚樺腰部，兩人互動自然且親密，讓不少網友認為雙方感情早已超越一般朋友關係，相關畫面也迅速在社群平台瘋傳。事實上，蔡尚樺去年被爆出與小8歲的林秉聖交往時，曾將事件形容為「烏龍緋聞」，強調雙方只是朋友。不過後來又被媒體拍到林秉聖接送她返家，甚至能自由進出住處，引發更多聯想，當時蔡尚樺出席活動被追問感情狀況時，則鬆口表示「萬事皆有可能」，曖昧回應讓外界解讀為替戀情留下想像空間。面對外界持續關注，蔡尚樺過去曾坦言與林秉聖一直保持聯絡，也認為彼此是關係不錯的朋友，甚至曾經作為林秉聖的臉書社群管理員代為發文。由於林秉聖近年赴中國發展職籃生涯，蔡尚樺此次特地飛往中國觀賽支持，也被不少球迷視為力挺另一半的重要舉動，如今再加上場邊被拍到的親密互動，戀情傳聞再度成為網友熱議焦點。針對兩人在球場上的親密畫面曝光，蔡尚樺經紀人低調向《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「尊重藝人私人生活，公司不多做回應，可以多關注尚樺的新節目喔！」短短28字未正面否認戀情，也讓外界持續猜測兩人目前的真實關係，不過截至目前為止，蔡尚樺與林秉聖本人皆未進一步回應相關傳聞。