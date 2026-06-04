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在接連簽下大谷翔平、山本由伸等超級巨星後，多家媒體爆出洛杉磯道奇正將補強目光鎖定在底特律老虎隊的當家王牌、美聯賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）身上。對此，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也毫不避諱地大方回應，甚至開玩笑地直言：「如果這筆交易真的成了，其他球隊大概會集體氣瘋吧！」史庫柏身為當今球界最具支配力的頂級左投之一，已經連續兩年壟斷美聯賽揚獎座，自然是所有爭冠球隊夢寐以求的終極拼圖。針對《USA Today》名記奈丁格爾（Bob Nightengale）爆料道奇可能加入搶人爭奪戰的傳聞，羅伯斯顯得氣定神閒，甚至大方展現道奇隊的組織深度。「我們手中有足夠的本錢來促成這筆大交易，」羅伯斯自信地表示：「全大聯盟沒有幾支球隊能拿出讓老虎隊滿意的籌碼，而我們恰好就是其中之一。」這番話無疑直接證實了，道奇不僅口袋深，農場深度也足以發動任何驚天動地的世紀大交易。《Dodgers Nation》指出，如果像史庫柏這種頂尖巨星真的再度前進洛杉磯，勢必會讓近年棒球界討論得沸沸揚揚的「薪資上限」輿論再度炸鍋。對此，羅伯斯也忍不住為球隊抱屈，強力反擊外界的「邪惡帝國」標籤。「外界對道奇的很多指責，都只是流於表面、單純看團隊薪資總額的膚淺批評。」羅伯斯犀利指出：「大家忽略了我們在選秀上的精準眼光、年復一年的養成系統、國際市場的潛力發掘，以及如何在高壓的季後賽中維持穩定贏球的文化。這是一整個組織實力的累積，而不是只靠砸錢。」羅伯斯最後更補上一記回馬槍表示：「其他球隊不肯正視道奇在組織營運上的努力，只會一味抱怨我們的資金，老實說，這種怠惰的思維反而讓我們佔盡了便宜。」