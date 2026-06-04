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歐盟積極推「可維修權」！可拆卸電池設計將回歸

▲ 目前市面上販售的 Nintendo Switch 2 電池更換流程並不簡單，根據維修網站 iFixit 的拆解報告，玩家若想自行更換電池，需要經過多道拆解步驟才能接觸到電池模組，因此並不符合歐盟未來要求的「易於更換」標準。（圖／翻攝YT@Nintendo ）

Switch 2 新舊版本代碼變化曝光！周邊控制器是否跟進受關注

▲任天堂在官方文件中提到，目前產品型號以「BEE」開頭的機種，未來符合新法規的版本將採用不同型號。（圖／記者吳翊緁攝）

任天堂（Nintendo）為了因應歐盟即將上路的新法規，確定將推出玩家可以自行更換電池的 Switch 2 新版本！任天堂近日官方網站公布的資訊，公司正著手準備符合歐盟新規範的產品，以滿足將於 2027 年 2 月 18 日正式生效的電池相關法規要求，相關細節也隨之曝光。歐盟近年積極推動電子產品可維修權，其中新法規要求包括掌上遊戲主機在內的多種電子設備，必須讓使用者能夠相對容易地拆卸與更換電池，主要受到影響的包含智慧型手機、各種遊戲機等，而法規預計在明年2 月 18 日正式生效，也一度被時代淘汰的「可自行更換電池設計」有望回歸據外媒 The Verge 報導，目前市面上販售的 Nintendo Switch 2 電池更換流程並不簡單，根據維修網站 iFixit 的拆解報告，玩家若想自行更換電池，需要經過多道拆解步驟才能接觸到電池模組，因此並不符合歐盟未來要求的「易於更換」標準。但在現階段，任天堂尚未透露將如何調整 Switch 2 的內部設計來提升更換電池的便利性，也未說明是否會大幅改變機身結構或提供全新的拆裝方式。任天堂在官方文件中提到，目前產品型號以「BEE」開頭的機種，未來符合新法規的版本將採用不同型號，並在包裝上額外標示代碼，以區分為符合歐盟規範的新產品。由於現有的 Switch 主機本身，以及 Pro 控制器（Pro Controller）、Joy-Con 等周邊產品皆採用 BEE 系列型號，外界也開始高度關注，這些原廠控制器未來是否同樣會跟進，推出可讓玩家自行更換電池的全新設計。