受到西南風影響，中央氣象署發布「大雨特報」，範圍越晚越擴大，今（4）日下午容易有短延時強降雨，高雄市山區有局部大雨或豪雨，南投、雲林以南地區、新竹以北山區及花東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡大雨特報
📌影響時間：04日下午至04日晚上
📍豪雨：高雄市山區
📍大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、臺東縣山區

▲中央氣象署發布「豪雨、大雨特報」，範圍越晚越擴大，目前涵蓋13縣市。（圖／中央氣象署）
▲中央氣象署發布「豪雨、大雨特報」，範圍越晚越擴大，目前涵蓋13縣市。（圖／中央氣象署）
氣象署預報員賴欣國提醒，今天開始西南風將不斷帶來水氣，西半部地區，尤其是中南部、台東要注意大雨發生，北台灣、宜蘭花蓮午後也有局部短暫雷陣雨。南海目前正在發展的低氣壓，將於明天白天接近台灣。

明天低氣壓配合北邊鋒面影響，全台各地降雨機率都提高，整天普遍有短暫陣雨或雷雨，台東、西半部、各地山區整天有局部大雨的機會，特別在明天中午過後，午後雷陣雨劇烈，中部以北山區、大台北地區有局部短延時豪雨。

相關新聞

低氣壓逼近台灣！台南、高雄等3縣市「大雨特報」　明雨區擴全台

熱帶性低氣壓最快今生成！明起「連11天下雨」　梅雨鋒面卡在台灣

6/4天氣預報》要變天了！今起低壓帶雨掃全台　豪雨轟炸到下周

天氣／雨勢不輸颱風！周五低氣壓全台有雨　下周滯留鋒面升級豪雨

張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...