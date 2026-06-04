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▲中央氣象署發布「豪雨、大雨特報」，範圍越晚越擴大，目前涵蓋13縣市。（圖／中央氣象署）

受到西南風影響，中央氣象署發布「大雨特報」，範圍越晚越擴大，今（4）日下午容易有短延時強降雨，高雄市山區有局部大雨或豪雨，南投、雲林以南地區、新竹以北山區及花東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。04日下午至04日晚上高雄市山區台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、臺東縣山區氣象署預報員賴欣國提醒，今天開始西南風將不斷帶來水氣，西半部地區，尤其是中南部、台東要注意大雨發生，北台灣、宜蘭花蓮午後也有局部短暫雷陣雨。南海目前正在發展的低氣壓，將於明天白天接近台灣。明天低氣壓配合北邊鋒面影響，全台各地降雨機率都提高，整天普遍有短暫陣雨或雷雨，台東、西半部、各地山區整天有局部大雨的機會，特別在明天中午過後，午後雷陣雨劇烈，中部以北山區、大台北地區有局部短延時豪雨。