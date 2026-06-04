我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今（4）日以「二刀流」身份登場，先發對決亞利桑那響尾蛇隊，大谷此役主投6局無失分，本季第6勝到手，防禦率下修至驚人的0.74，打擊端則是4打數3安打、2保送，打擊率上升至3成01。賽後道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）被問到大谷是否為現階段棒球界最好的投手時，他打圓場笑著說，「還有其他很棒的投手在，我可不想製造多餘的火花。」面對響尾蛇打線，大谷前3局未被敲安，直到4局下兩出局才被莫雷諾（Gabriel Moreno）敲出二壘安打，不過大谷不受影響，解決亞瑞納多（Nolan Arenado），讓響尾蛇隊留下得點圈殘壘。此役最大危機出現在6局下，大谷一出局後保送特洛伊（Tommy Troy），隨後被珀多莫（Geraldo Perdomo）敲安，大谷再度「自拆炸彈」，讓卡洛爾（Corbin Carroll）敲出二壘滾地球形成「4-6-3」雙殺，再一次化解失分危機。道奇隊7局上攻下2分，將比分改寫成7：0，因此7局下並未讓大谷續投，總計大谷此役主投6局無失分，僅被敲出2安，送出6次三振、1次保送，奪下本季第6勝，防禦率下修至0.74。賽後道奇隊總教練羅伯斯指出大谷與其他先發投手的不同，「許多先發投手的想法是，在比賽前半段一邊投球一邊尋找感覺，就算開局掉了一點分數，之後再調整回來就好。但對翔平來說，每一分失分都是非常沉重的。他每次登板，都是抱著『一定要完封對手』的心態站在投手丘上。」被媒體問到是否考慮讓大谷續投第7局而補足投手排行榜的規定投球局數，羅伯斯坦言有考慮過，「但當分差來到7分時，我認為沒有必要再讓他投到第7局，今天並不是決定勝負的關鍵一戰，賽季還很漫長。」羅伯斯直言，當然有考慮過獎項的問題，「但首先，我們必須好好掌控比賽。我必須以『對球隊最有利』的立場來進行調度，而且我認為在那個時間點，不應該讓他承擔不必要的風險。」目前國聯的賽揚獎競爭非常激烈，費城人隊的桑契斯（Cristopher Sanchez）與釀酒人隊的米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）也都保持著令人驚艷的防禦率。當被問到現階段的大谷是否為棒球界最好的投手時，羅伯斯打圓場笑著說，「還有其他很棒的投手在，我可不想製造多餘的火花。」