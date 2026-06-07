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▲卡通《戰鬥陀螺》後來也出許多版本，除了七八年級生之外，連現在的小孩都看過。（圖／翻攝自YouTube）

除了皮克敏之外，近來最夯的話題非戰鬥陀螺莫屬，說起這個遊戲，就不得不提到卡通《戰鬥陀螺》，主角小龍組成「BBA隊」參加世界大賽，每個成員使用的陀螺都有它的名字以及聖獸，像是龍騎士、烈焰飛鳳、銀牙烈虎等等，雖然現在回頭看，劇情其實超中二，但這也是七、八年級生的童年記憶，為什麼這個小時候玩的遊戲，現在會突然爆紅？讓我們一起回顧1999年的卡通《戰鬥陀螺》吧！《戰鬥陀螺》主角木之宮龍（小龍）是戰鬥陀螺愛好者，為了參加世界大賽，和夥伴們組成「BBA隊」，以四大聖獸為核心，小龍所用的戰鬥陀螺名為「龍騎士」聖獸為青龍，只要他使用龍騎士，就會有一隻青龍從陀螺裡噴射出來，強烈的聲光效果，非常符合那年代日本動漫的風格。另外，小龍的隊友還有小凱，使用的陀螺是烈焰飛鳳，聖獸是朱雀，以及中國白虎族的金李（阿金）使用的陀螺是銀牙烈虎，聖獸是白虎，還有一位超可愛的少年，美日混血的馬克斯，使用的陀螺為堅甲戰龜，聖獸是玄武，是一顆防禦大於攻擊的陀螺，當然團隊少不了負責數據分析的關鍵人物土門喬（小喬）。日本動漫最熱血的地方就在於，不管是什麼遊戲，最終目的都是要對抗邪惡勢力，而聖獸就是和他們並肩作戰的夥伴。初代《戰鬥陀螺》在2003年播完之後，相隔6年又推出了新版《戰鬥陀螺 鋼鐵奇兵》，以星座和神話作為主軸，後來還有《戰鬥陀螺 爆裂時代》、《戰鬥陀螺 爆裂世代》，這一代的戰鬥陀螺，在撞擊對手時，會把對方的陀螺撞到爆開，除了小孩喜歡，更吸引許多成人市場。2023年推出第四代《戰鬥陀螺X》，不只是畫風更加成熟，故事背景也更貼近現實，將戰鬥陀螺變成一個職業比賽，角色必須透過努力，取得一個職業選手的資格。為什麼相隔20年，戰鬥陀螺又會變成現在最流行的遊戲？2026春節期間，在Threads上很多關於「把親戚小孩打哭」的貼文，許多七、八年級生都笑說，以前小時候的眼淚，現在要討回來！過去零用錢不多，戰鬥陀螺也不便宜，如今這個年齡段的人都長大了，也有一定的經濟水平，加上科技也在進步，戰鬥陀螺的結構已經升級許多，包括競技盤中的加速軌道，齒輪的高度、軸心的類型等等，比的已經不是誰轉得久，而是如何利用軸心高度、重量配置，在瞬間將對手擊飛，更厲害的是，戰鬥陀螺已經有屬於自己的實體賽事，大人的好勝心可是不輸給小孩啊。像最近期的比賽是知名線上動漫玩具抽獎平台oneone所舉辦的oneone《戰鬥陀螺X 2026交流賽》，6/14於台北亞洲廣場大樓 B3 小樹屋合歡空間，免費報名，集結32位選手，前3名可獲得稀有獎品。記得小時候戰鬥陀螺都是班上男生在玩的，每次家族聚會，也都是哥哥和弟弟們在玩，不過其實身為女生的我，也非常想要加入啊！某次跟爸媽一起逛百貨公司，爸爸和弟弟又想替他們的「戰隊」增添一些裝備，我和媽媽在一旁逛別的玩具。媽媽見我似乎對那些芭比娃娃、扮家家酒沒什麼興趣，就蹲下來問：「妳是不是也想要？」於是我獲得了人生第一顆戰鬥陀螺，小凱的烈焰飛鳳！25年過去了，那顆烈焰飛鳳還躺在我的抽屜裡，雖然它的鐵盤已經生鏽，拉繩也卡住了，但它乘載的不只是童年，還有父母的理解。所以說，你們心中最厲害的戰鬥陀螺是哪一顆呢？