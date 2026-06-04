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珍珠奶茶冰炫風回歸！麥當勞厚鬆餅堡將推出香雞蛋口味

夏天必吃！麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」回來了

▲麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」即將回歸。（圖／記者蕭涵云攝）

日韓爆紅！台灣也搶翻天的「麥當勞厚鬆餅堡」新口味

▲麥當勞早餐「厚鬆餅堡」即將回歸。（圖／記者蕭涵云攝）

Popeyes嗨醬杯！3種美式靈魂醬風味開吃

▲Popeyes嗨醬杯超巨幅16oz（大杯／400g）與輕巧8oz (小杯／150g）兩款規格。（圖／Popeyes提供）

喜歡麥當勞的好朋友注意！Threads上有人分享，麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」、「厚鬆餅堡」要回歸了，還說今年有新口味是「香雞蛋厚鬆餅堡」。《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，社群平台Threads上瘋傳，念念不忘的麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」要回歸了，還有造成排隊轟動的「厚鬆餅堡」也要迎接第三度開賣，還說今年會推出新口味「香雞蛋厚鬆餅堡」。對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，麥當勞冰炫風2024年開吃珍珠奶茶口味，把台灣之光手搖飲料「珍珠奶茶」變成冰炫風，選用精品台茶十八號揉合阿薩姆紅茶，搭配濃郁奶香冰淇淋與香酥卡滋脆片、最後再淋上誘人Q彈的茶香珍珠，配料豐富、香甜好吃。大家都迫不及待，想要在好熱的夏天，開吃療癒的「珍珠奶茶冰炫風」。台灣引進日韓爆紅的麥當勞厚鬆餅堡，以楓糖漿調味的鬆餅堡取代原本漢堡麵包，吃的時候還可以看到褐色楓糖風味塊，散佈在厚鬆餅堡裡；上層烙印麥當勞Logo的經典M標誌，提供豬肉、豬肉蛋、火腿蛋3種口味，佐以切達吉事與楓糖醬，鹹甜口味擄獲眾人。傳說今年麥當勞厚鬆餅堡多了香雞蛋口味，讓人備受期待！Popeyes正式開吃三大美式靈魂醬風味「嗨醬杯」！微甜微辣的「秘製甜辣醬」、木質香氣的美式南方烤肉派「煙燻BBQ醬」、以及甜香微辛「蜂蜜芥末醬」。