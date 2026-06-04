台東縣政府表示，「2026台東最美星空」系列活動將於本週開跑，首場活動將於6月6日晚間6點30分在東河鄉金樽陸連島沙灘登場，首場星空音樂會將由準金曲歌后洪佩瑜領銜開唱，攜手創作雙人組Theseus忒修斯及在地團體都市小島、東布青等；壓軸場更有台語歌后孫淑媚於綠島開唱。《NOWNEWS今日新聞》整理各個場次時間、地點、卡司與交通接駁資訊。
台東縣府提到，東河鄉金樽擁有獨特陸連島地形與開闊海景視野，同時也是國際知名衝浪勝地，白天可探索山海風景與在地文化，夜晚則因低光害環境，成為觀星絕佳場域。
值得一提的是，今年活動首度推出「共創星空」互動體驗，民眾可透過手機即時繪製專屬星星圖樣，活動結束後將彙整生成當晚限定的數位星空海報。活動現場也將規劃特色餐飲市集，集結臺東在地美食與風味小吃，讓民眾在欣賞演出之餘，也能品嚐最道地的臺東味。
🟡「2026台東最美星空」主要資訊：
時間：6月6日～8月22日
地點：台東各地點，每場次不定
官網資訊：台東最美星空臉書、台東觀光旅遊網
🟡「2026台東最美星空」音樂會場次一覽：
📍6月06日（六）
地點：東河鄉 金樽陸連島沙灘
出演卡司：Theseus 忒修斯、洪佩瑜
📍6月20日（六）
地點：卑南鄉 達魯瑪克文化廣場
出演卡司：靈魂沙發、icyball 冰球樂團
📍6月27日（六）
地點：關山鎮 關山環鎮自行車道紅石溪畔
出演卡司：萬芳、陳忻玥
📍7月11日（六）
地點：大武 9420濱海休憩區
出演卡司：芒果醬 Mango Jump、福夢FUMON
📍8月08日（六）
地點：成功鎮 三仙台風景區
出演卡司：乱彈阿翔、 守夜人
📍8月22日（六）
地點：綠島鄉 人權紀念公園
出演卡司：孫淑媚
🟡「2026台東最美星空」接駁場次一覽：
活動當天將提供付費接駁服務，每場約於下午4時自臺東火車站發車，途經臺東轉運站後直達活動會場。
📍需預約／需付費搭乘場次：
06月06日（六）：東河鄉 金樽陸連島沙灘 👉預約連結
07月25日（六）：長濱鄉 八仙洞👉預約連結
08月08日（六）：成功鎮 三仙台風景區👉預約連結
📍免預約 / 園區內免費循環接駁：
06月27日（六）：關山鎮 關山環鎮自行車道紅石溪畔
📍免預約 / 付費循環接駁：
07月11日（六）：大武鄉 9420濱海休憩區
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值得一提的是，今年活動首度推出「共創星空」互動體驗，民眾可透過手機即時繪製專屬星星圖樣，活動結束後將彙整生成當晚限定的數位星空海報。活動現場也將規劃特色餐飲市集，集結臺東在地美食與風味小吃，讓民眾在欣賞演出之餘，也能品嚐最道地的臺東味。
時間：6月6日～8月22日
地點：台東各地點，每場次不定
官網資訊：台東最美星空臉書、台東觀光旅遊網
📍6月06日（六）
地點：東河鄉 金樽陸連島沙灘
出演卡司：Theseus 忒修斯、洪佩瑜
📍6月20日（六）
地點：卑南鄉 達魯瑪克文化廣場
出演卡司：靈魂沙發、icyball 冰球樂團
📍6月27日（六）
地點：關山鎮 關山環鎮自行車道紅石溪畔
出演卡司：萬芳、陳忻玥
📍7月11日（六）
地點：大武 9420濱海休憩區
出演卡司：芒果醬 Mango Jump、福夢FUMON
📍8月08日（六）
地點：成功鎮 三仙台風景區
出演卡司：乱彈阿翔、 守夜人
📍8月22日（六）
地點：綠島鄉 人權紀念公園
出演卡司：孫淑媚
活動當天將提供付費接駁服務，每場約於下午4時自臺東火車站發車，途經臺東轉運站後直達活動會場。
📍需預約／需付費搭乘場次：
06月06日（六）：東河鄉 金樽陸連島沙灘 👉預約連結
07月25日（六）：長濱鄉 八仙洞👉預約連結
08月08日（六）：成功鎮 三仙台風景區👉預約連結
📍免預約 / 園區內免費循環接駁：
06月27日（六）：關山鎮 關山環鎮自行車道紅石溪畔
📍免預約 / 付費循環接駁：
07月11日（六）：大武鄉 9420濱海休憩區