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▲LISA雖然可能已經與LV集團三公子分手，但她仍有不少代言。（圖／翻攝自Lisa IG@lalalalisa_m）

韓國天團BLACKPINK成員LISA與LVMH集團三公子弗雷德里克阿爾諾多年來緋聞不斷，雖然雙方從未正式承認戀情，但多次被拍到一同旅遊、參加活動與私人聚會，讓外界普遍視兩人關係非比尋常，然而近日網路上卻傳出兩人疑似已經分手，男友不僅4月以後不再按貼文讚，甚至就連他哥哥也取消LISA IG追蹤，相關話題迅速在社群平台發酵，引起粉絲高度關注。有眼尖網友發現，過去經常替LISA按讚貼文的弗雷德里克阿爾諾，從今年4月開始幾乎停止互動，與過往頻繁按讚的狀況形成強烈對比。此外，部分網友還發現阿爾諾家族成員的社群帳號出現追蹤變動，其中包括哥哥取消關注LISA的傳聞，也被外界解讀為雙方關係可能出現變化的重要線索。回顧過去幾年，LISA與弗雷德里克阿爾諾曾多次被拍到同框，無論是海外度假、名流聚會或國際時尚活動，都曾留下不少畫面。不過自2025年底以來，兩人便再未被拍到共同現身。今年LISA在峇里島舉辦生日派對時，阿爾諾也未如過往般出席陪伴，就連全球矚目的Met Gala等大型時尚盛事，雙方也沒有任何公開互動，讓分手傳聞持續升溫。事實上，這段戀情從曝光以來始終處於曖昧狀態，無論外界如何猜測，LISA與阿爾諾雙方都未曾親口承認交往。因此即使近來出現種種蛛絲馬跡，也無法直接證實兩人已經分開。有粉絲認為社群按讚與追蹤變化未必代表感情生變，也可能只是雙方低調處理私人生活，不希望再成為外界焦點。相比戀情話題，LISA近年更將重心放在個人發展上。除了持續以BLACKPINK成員身分活躍國際舞台之外，也成立個人公司LLOUD積極拓展事業版圖，並頻繁受邀出席各大精品品牌活動。近期她在社群分享的內容，也多圍繞工作計畫與個人成長，不少粉絲認為，無論感情狀態如何，LISA目前最專注的仍是持續衝刺演藝與商業事業，開創屬於自己的新篇章。