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▲除了忙事業，身為闆娘的瑪菲司（左）與H先生（右）結婚12年，驚爆夫妻性生活依舊熱烈。（圖／菲娛樂文創提供）

女星瑪菲司（Mavis）過去曾是《我愛黑澀會》美眉一員，轉戰電商事業後展現驚人商業頭腦，去年不僅大手筆請來韓國女團i-dle成員舒華擔任代言人，今（4）日受訪時更透露，去年電商營業額約13億元、光是繳稅就破千萬，面對競爭激烈的市場，依然坐穩電商女王寶座。此外，瑪菲司與老公「H先生」結婚12年，透露平時靠夫妻情趣讓業績翻倍。瑪菲司經營電商事業有成，去年更找來舒華擔任商品代言人，讓品牌成功打入其他年齡層，原本客群是30至40歲，「會發現買的人都是新客人，年齡層比較小的有增加。」受訪時被問到去年營業額？瑪菲司透露大約13億台幣，直言現在電商業績不如以往且下滑很多，但仍很努力超越去年的自己，H先生則補充：「現在電商真的很競爭，大家都在做，現在比較朝利潤、毛利的方向，不求營業額。」除了忙事業，身為闆娘的瑪菲司與H先生結婚12年，驚爆夫妻性生活依舊熱烈。H先生直言：「該有的時候還是會有。」瑪菲司更羞認頻率依舊很高。夫妻倆更幽默透露，直播業績翻倍全靠「房事」助攻，打趣直呼：「如果沒有的話，業績就會比較平淡！」瑪菲司也透露上個月繳稅繳了8位數，讓全場記者聽了驚呆，H先生表示：「我們其實毛利很差，淨利下來真的不太好，但該繳的稅我們還是會繳。」強調真的沒有像外界想像賺這麼多。H先生透露因為營業額高，所以有些上市櫃公司想收購他們的公司，瑪菲司則坦言夫妻曾為了是否要讓公司上市而起爭執，「他覺得這樣比較好，但我不想讓別人當老闆，我想要可以自己決定事情，像養小孩一樣，只想自己養。」被問到接下來想找誰擔任代言人？瑪菲司透露有考慮找「台版Jennie」孫淑媚，但不知對方是否已有其他代言，再加上感覺她工作很忙，所以尚未提出邀約。H先生則補充：「因為她講說自己吃了膠原蛋白很有效果，所以才想說邀請她。」另外，現在已經與其他韓星洽談中，鬆口對方是男神等級，但因為還沒完成簽約，等確定時才會與正式公布。