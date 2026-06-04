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COMPUTEX 2026台灣國際電腦展今（4）日進入倒數第二天，科技大廠佳世達盛大參展，佳世達表示，公司已經發展出四個具有未來性的產業，創造出一個生態系，分別是AI資料中心、高算高速網路傳輸、邊緣AI，以及垂直整合應用，希望整合之下，佳世達將要正式朝向AI時代、AI世界邁進。佳世達於COMPUTEX展中舉行布局AI基礎設施記者會，佳世達集團智能方案事業群總經理曾文興指出，佳世達正在蛻變，早期大家比較了解佳世達是做投影機、顯示器，但現在公司已經發展出四個非常具有未來性的的產業，這四個的AI領域並不是各自獨立，而是佳世達創造了一個生態系。他說，佳世達有感測、有顯示器、有網路、有資料應用、有相關的邊緣運算、有產業的知識，這是佳世達核心能力，基於這樣的核心能力，希望更進一步在現在最夯的資料中心及AI工廠，結合佳世達的合作夥伴，創造出一個不一樣的未來。這四個核心產業，曾文興表示，包括：第一，公司開始邁向AI資料中心的Infra SI相關的業務。佳世達已經有AI液冷伺服器、交換器，也有高算力解決散熱的問題，可以提供L10到L11的產品交付。第二，佳世達集團網通事業群，具備高算力1.6T的High-speed Switch。有AI算力出來也沒用，仍必須要有先進的網路技術，因此，集團1.6T的High-speed Switch可以把算力透過這個高網力網路來輸出。第三，現在AI落地很大部分是在邊緣AI，佳世達有DFI、有其陽，已經在這個領域耕耘30幾年，可以提供企業邊緣所需的AI應用。無論是和雲端做混合雲還是離線，都有相應技術。第四，曾文興說，AI算力應用最後的出口，是在軟體和使用者界面上的應用。集團有完整行業的生態系應用，集團有邁達特，有相關軟體公司，可以提供AI算力輸出的最後一哩路，也就是垂直整合應用。曾文興提到，佳世達不只有這四個AI產業構面，還有一個很強的核心能力，是能夠串聯與整合集團資源，集團中包括佳世達、友通、其陽、明泰、眾福、羅昇、邁達特，能夠提供完整的、從硬體到軟體的整合方案，不單單是賣產品給客戶而已，而是希望有一個完整解決方案的輸出，成為客戶長期的AI的夥伴。曾文興表示，未來是AI在定義所有產業，未來大家離不開算力、離不開AI應用，所以這一、兩年來，AI已經從過去的POC到現在可以看到大量客戶已經在做實際導入，佳世達所能提供的就是CP值高的、高度客製化、速度快的，再結合策略合作夥伴，也非常歡迎國內同業、供應商，大家一起來加入這樣的全球競爭。