我是廣告 請繼續往下閱讀

宣稱未細看新書！柯文哲：問我沒有用

回憶凱道當年場景 柯文哲談「7點要通車」

民眾黨主席黃國昌近日出版新書《向光前行》，書中回顧2018年時代力量在凱道抗議勞基法修法的經歷，提及昔日戰友洪慈庸、林昶佐「不見了」；民進黨新北市議員卓冠廷則指控，當年洪慈庸剛經歷流產、身體狀況不穩，但仍撐到抗議最後階段，質疑書中描述與事實不符。對此，民眾黨創黨主席柯文哲受訪時稱，自己還沒看新書，不知道細節情況。柯文哲今（4）日上午受訪時被問及相關內容，他則明確表示，自己昨日才拿到黃國昌的新書，尚未詳細閱讀，因此對書中細節並不清楚。此外，針對卓冠廷為洪慈庸發聲，卻遭小草狠酸是「吃人血饅頭」一事，柯文哲再度重申，自己還沒有時間仔細看書，所以細節都還不知道，並表示外界若要詢問書中爭議，「問我沒有用」。由於該事件發生於柯文哲擔任台北市長任內，他也簡短回憶當年情況，表示大約是在星期一清晨7點左右，由於總統府前道路必須恢復交通秩序，因此曾與警方溝通，希望在7點前完成道路疏通作業。