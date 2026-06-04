（更新時間16:42，新增大雷雨警戒範圍）中央氣象署今（4）日下午連續發布「大雷雨警戒」，由於低氣壓正在南海發展，位置距離鵝鑾鼻約410公里，受到西南風搭配午後對流影響，請民眾注意短延時強降雨，可能伴隨較強陣風、閃電落雷，《NOWNEWS》也透過本文持續更新全台大雷雨動態

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🟡16:40發布大雷雨
📌持續時間至18時40分
📍警戒區域：新竹縣橫山鄉、尖石鄉

🟡15:58發布山區暴雨
📌持續時間至17時58分
📍警戒區域：臺北市士林區,新北市汐止區

🟡15:58發布大雷雨
📌持續時間至16時58分
📍警戒區域：臺北市、新北市

🟡15:55發布大雷雨
📌持續時間至16時55分
📍警戒區域：南投縣

🟡15:34發布山區暴雨
📌持續時間至17時34分
📍警戒區域：新竹縣橫山鄉,新竹縣尖石鄉

▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，各地要嚴防較大雨勢，下周更是有豪雨肆虐。（圖／中央氣象署）
▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，各地要嚴防較大雨勢，下周更是有豪雨肆虐。（圖／中央氣象署）
氣象署預報員賴欣國提醒，今天開始西南風將不斷帶來水氣，西半部地區，尤其是中南部、台東要注意大雨發生，北台灣、宜蘭花蓮午後也有局部短暫雷陣雨。南海目前正在發展的低氣壓，將於明天白天接近台灣。

明天低氣壓配合北邊鋒面影響，全台各地降雨機率都提高，整天普遍有短暫陣雨或雷雨，台東、西半部、各地山區整天有局部大雨的機會，特別在明天中午過後，午後雷陣雨劇烈，中部以北山區、大台北地區有局部短延時豪雨。
 

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...