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工安心態改變 廠區內外皆是台積電責任

燃煤危害健康 魏哲家：增加綠能投資但政策非公司能左右

美國產能目標不變 亞利桑那空汙管制與人力是挑戰

台積電日前傳出大砍員工分紅15％，引發內部員工熱議。台積電董事長魏哲家今（4）再次澄清，公司市值超過股市四成，個人和公司的繳稅也占四分之一，台積電用掉很多社會資源，也應該負擔更多社會責任。另外，他也強調，台積電大量投資綠電，不過政府燃煤政策並非公司可以左右。魏哲家表示，台積電耗費很多社會資源，但相對也付出成本，例如每度電費是全台最貴，比台電成本還高，是幫民生用電減輕負擔。這並非抱怨，而是感到與有榮焉可以回饋社會。在照顧員工、回饋股東後，台積電也要回饋社會。他強調，分紅很好，但並非應該，台積電的獎金是每年增加，更不是韓國DRAM廠賠4年、賺1年可以比擬。針對工安議題，台積電也全部改變作法。魏哲家說，以前台積電做法是已經包給廠商，就應由外包廠方負責任。不過，現在心態改變，只要在台積電廠區範圍就是我們的責任，台積電的人在外面也是台積電的責任；協力廠商在增加工安上也都非常配合、一起幫忙，希望把工安擴展到半導體，再來是建築業、再來是台灣整個社會。股東會中也有台灣健康空氣行動聯盟代表指出，要跟護國神山台積電、魏董事長求救，政府說因為為台積電、半導體需要用電，導致中南部必須持續承受30年以上燃煤健康危害，可台積電是APPLE供應鏈，應該投資潔淨能源發展。代表發言後場內響起掌聲，魏哲家回應「同意」後，掌聲再度響起。他表示，台積電大力投資綠能發電，以及碳捕捉、零碳排放等，這些都是台積電社會資源投資增加的一部分。不過，有些事情不是自己能左右的，只能跟政府講，特別是對健康有利的事情一定會做。另，台積電先前目標30%的2奈米以下先進製程產能將在美國生產。魏哲家說，並非說話不算，不過，亞利桑那州有空汙管制，當地政府有在努力想辦法透過排放管子等，還有建築工人不夠的問題，當地州市府、市政府等都對公司很支持。