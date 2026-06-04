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監察院日前公布最新公務人員財產申報資料，台北市長蔣萬安存款約3305萬餘元，另有2筆保單質借債務331萬餘元等。不過，有眼尖網友發現，蔣萬安在2022年中選會候選人財產申報、2024年監察院財產申報資料，4年前蔣萬安存款為1669萬餘元，房貸為1711萬餘元；2年後，蔣萬安存款為3617萬餘元，房貸已經結清，兩年期間還完1700萬被網友稱「太猛了」。蔣萬安今（4）日澄清表示，債務數字變化是太太石舫亘名下的擔保紀錄，在跟監察院確認後，這筆不被定義為個人債務，所以依據相關程序進行更正。蔣萬安今天下午赴議會總質詢，媒體詢問1700萬貸款還清、淨資產增加3600多萬一事？蔣萬安回應說，一直以來他都是依法申報。大家所提到的這一筆債務數字的變化，其實是太太名下的一個擔保紀錄。蔣萬安說，過往都是手動申報，去年介接監察院自動申報系統後，發現沒有這一筆債務。後來跟監察院確認，這一筆連帶保證以及抵押擔保是不被定義為個人的債務，所以就依照相關的程序跟規定進行了更正。媒體又問，昨天民進黨中常會召開時，中常委、民進黨立委王世堅向身兼黨主席的總統賴清德建議，民進黨台北市長參選人沈伯洋可以適時宣布，若當選就請行政院副院長鄭麗君擔任台北市副市長，來衝刺選情，賴清德則當場瞪大眼睛，問蔣萬安怎麼看？蔣萬安回應說，自己就是持續專注市政，今天再次來到議會進行總質詢，接下來還有許多黨派議員會針對市政來進行交流，自己很願意跟議員就市政方面來交換意見。