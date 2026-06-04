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饒舌才子高爾宣與歌手PIIZALI今（4）日一起出席運動手錶品牌記者會，大聊兩人挑戰最狂「226公里超級鐵人三項」的熱血過程。已經是當爸爸的高爾宣表示，自己為了這場高強度的賽事，每天得抽出近 3 個小時瘋狂訓練，犧牲了大量陪伴小孩長大的時光，甚至因為錯過女兒頭髮變長可以綁頭髮了，讓老婆對他下了禁賽令，他自己也在家悶了整整一天。高爾宣表示，當初一頭熱報名226公里超級鐵人賽時整個上癮」，但練習過程踩飛輪踩到快分心，還要一邊在家庭與工作中拉扯。他無奈表示，五、六月剛好碰上工作超級無敵多，幾乎是連續不間斷地工作，兩個月內竟然只休息了三天。在事業與三鐵訓練雙重夾擊下，高爾宣前幾天看到照片，驚覺女兒的頭髮竟然已經長到可以綁辮子了，自己卻完全沒發現。他自責又心酸地表示：「我昨天就在悶這個，一整天都覺得我好像比重太多在工作。」因為心疼老公兼顧事業、健康與家庭，老婆芮德忍不住也說話了，高爾宣表示，老婆的立場非常明確，現在已經直接對他下達長距離禁賽令，已經堅定地拒絕，不讓他再報名下一次的長距離三鐵項目。PIZZALI也在一旁表示，直言挑戰這種最高門檻的賽事，真的有點像在下賭注，「我們要拿自己的事業、專輯籌備期，甚至親子時光和健康去賭。」高爾宣透露，為了安撫老婆，他也提出了折衷方案，搞笑和芮德協議：「我不報名個人賽可以，但下次換妳報名，然後我幫妳做接力。」要把省下來的時間拿來好好陪伴家人，不再因為訓練狂熱缺席女兒的成長。