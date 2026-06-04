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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今（4）日以「二刀流」身份登場，先發對決亞利桑那響尾蛇隊，打擊端繳出4打數3安打、2保送，打擊率上升至3成01，相隔69天重回3成大關。大谷賽後受訪時，分享打擊的「困難」，他直言，踏入打擊區時，幾乎在站好的那一刻就決定了大部分的結果。他認為，根據當下的身體狀況去做些微調，反而更能在打擊區抓到平衡的位置，「如果只盲目依賴看得到的數據，動作反而會慢慢跑掉，這就是最微妙且困難的地方。」此役在打擊端，大谷繳出4打數3安打「猛打賞」表現，另外選到2次保送，打擊率上升至3成01，繼3月27日開幕戰後，相隔69天再度回到3成大關，來到3成01，OPS則是.941。不過賽後大谷不是很滿意，「從數據的平衡來看，OPS持續往上拉，這是一件好事。雖然目前的數字稍微偏向靠上壘率在撐，但如果接下來長打率能再稍微提高一點，我想整體感覺會更好。」由於此役打擊端有出色發揮，讓大谷頻繁在壘上奔跑，隨後又回到投手丘投球，他坦言，此役在投球時確實感覺比較熱，「不過，在打席中保持專注並選到保送，進而轉化為球隊的分數，這對我自己的投球也是很大的幫助。球隊能得越多分，對我來說就是最好的結果。」道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前就透露，明日會讓大谷休兵一天，在板凳待命，5月21日對舊金山巨人隊先發後，大谷也曾獲得2天的喘息，在那之後打擊狀況回升，大谷直言，那2天休息對他來說是很好的契機，「不過，技術層面上其實有很大的不同，要把好的感覺一直維持下去是很困難的，而這正是棒球這項運動最難的部分。」當大谷被問到「困難」的意思為何，他詳細解釋，「就是站姿，正如我一直以來強調的，當你站在打擊區時，你怎麼去看投手的球，幾乎在站好的那一刻就決定了大部分的結果，所以這是最難的部分。」大谷直言，在同一個打席中要維持一模一樣的站姿很難，「在一場比賽中當然也很難，而在漫長的球季中要一直維持下去，是最困難的事。」大谷進一步表示，「像是站姿的寬度、該開多大角度去迎擊之類的，這些確實會呈現在數據上。然而，每次登場時的身體緊繃度、肌肉張力都不可能完全一樣，所以數據上看起來一模一樣的站姿，並不一定就是當時最好的姿勢。」大谷直言，根據當下的身體狀況去做些微調，反而更能在打擊區抓到平衡的位置，「如果只盲目依賴看得到的數據，動作反而會慢慢跑掉，這就是最微妙且困難的地方。」