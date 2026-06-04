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針對近期毒駕事件頻傳，平均每日查獲70件毒駕。造成多起死傷，引發關注，行政院長卓榮泰今（4）日宣布，針對依托咪酯（喪屍煙彈）改列為第一級毒品，未來包括製造、運輸及販賣者，最高可處以死刑，並從源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕共三大面向提出14項作為。台北市長蔣萬安對此表示，支持行政院或立法院提出加重刑罰，地方政府一定全力配合。蔣萬安今天下午赴議會總質詢，媒體詢問行政院今日拍板預計最快17日在毒品審議委員會上，將依托咪酯（喪屍煙彈）改列為一級毒品，待通過後，未來包括製造、運輸及販賣者，最高可處以死刑。蔣萬安表示，他之前有表達過，支持行政院或立法院目前提出要加重刑罰的部分，地方政府一定全力配合。蔣萬安指出，二方面，警察局也持續針對各路口加強相關的臨檢、查緝，而且溯源，所以會從源頭查緝、末端重罰，以及完善戒治三管齊下等方法，以及配合中央未來的修法，希望能夠提高各項的刑罰，嚇阻任何毒駕的行為。