主動式ETF近期受到市場關注，主動統一台股增長（00981A）宣布配息0.63元，單次配息率約1.95%。財經作家「不敗教主」陳重銘在臉書分析，00981A未來的目標，應該是打敗0050。

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配息來源應為資本利得

陳重銘指出，台股除權息旺季才剛開始，00981A主要配息來源大致可看出應是資本利得，也就是免所得稅、免補充保費，對投資人來說「算是不錯」。投資人領到的股利若主要來自資本利得，等於多少有「獲利了結」的味道，形容可說是「居高思危幫你拿回點本金」。

規模放大 選股難度高

不過，他也提醒，00981A目前最大的挑戰，在於規模已接近3000億元。隨著規模快速放大，選股操作難度也跟著提高，經理人不太可能大量買進流動性較低的權值股，只能盡量布局流動性較高的標的。

陳重銘表示，00981A去年規模仍在幾十億元時，還有機會尋找部分成長股，創造相對亮眼報酬率；但如今規模已經成長為3000億元等級的「巨人」，要再複製過去驚人的績效難度明顯提高。投資人不宜過度期待00981A未來仍能交出過去那種爆發式表現，畢竟目前股市位置也已偏高。

應以超越0050為目標

至於00981A後續目標，陳重銘認為，應該放在「打敗0050」。他指出，00981A經理費比一般市值型ETF高，若能每年領先0050約5%至10%，就已經是不錯的主動型ETF表現。

00981A今（4）日下跌1.41%，收31.36元。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...