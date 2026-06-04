蘋果開發者大會WWDC26主題演講預計在台灣時間6月9日凌晨1時舉行，預期會有最新iOS 27、iPadOS 27、macOS 27等新系統，不過，部分舊機可能會無法升級，外媒《9to5Mac》推測，iPhone 11系列、iPhone SE第二代共4款手機、3款iPad、4款Mac電腦可能都在淘汰名單內，建議目前想買這11款產品的民眾可以先緩緩。
iPhone 11系列恐無緣iOS 27
微博爆料者「Instant Digital」先前曾貼出iOS 27支援機型清單，若爆料屬實，iOS 27將要求iPhone 12或更新機型才能升級，目前傳聞iPhone 11系列、iPhone SE第二代都在淘汰名單內。比較要注意的是，由於近年蘋果主打Apple Intelligence，但相關功能仍需要較新硬體支援，今年iOS 27舊機即便能升級，但可能會有不少新功能都無法支援。
傳聞無法升級iOS 27的iPhone
▪︎ iPhone11 Pro Max
▪︎ iPhone11 Pro
▪︎ iPhone11
▪︎ iPhone SE（第2代）
iPadOS27淘汰名單也曝光
至於iPad方面，目前尚未有像iPhone一樣明確的爆料清單，不過推測，若蘋果今年確實淘汰與iPhone 11世代相近的硬體，以下3款iPad可能無法升級iPadOS27
傳聞無法升級iPadOS27的iPad
▪︎ iPad（第8代）
▪︎ iPad Air 3
▪︎ iPad mini 5
Intel Mac將正式走入歷史
Mac部分則更受關注，因為蘋果過去已逐步從Intel處理器轉向自家Apple Silicon晶片。《9to5Mac》指出，macOS27將不再支援Intel Mac，若消息成真，macOS 27將象徵Intel Mac正式退出新一代macOS支援行列，蘋果軟體生態將更全面轉向M系列晶片。
傳聞無法升級macOS27的Mac
▪︎ MacBook Pro 16吋，2019年款
▪︎ MacBook Pro 13吋，2020年款，配備4個Thunderbolt3連接埠
▪︎ iMac，2020年款
▪︎ Mac Pro，2019年款
對一般用戶來說，即使舊機無法升級到最新大版本系統，通常仍可在一段時間內取得安全性或錯誤修正更新。不過，若手上正使用iPhone11系列、iPhone SE第二代、舊款iPad或最後一批Intel Mac，今年WWDC後就要特別留意官方相容名單，因為這次可能成為是否換機的重要分水嶺。
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微博爆料者「Instant Digital」先前曾貼出iOS 27支援機型清單，若爆料屬實，iOS 27將要求iPhone 12或更新機型才能升級，目前傳聞iPhone 11系列、iPhone SE第二代都在淘汰名單內。比較要注意的是，由於近年蘋果主打Apple Intelligence，但相關功能仍需要較新硬體支援，今年iOS 27舊機即便能升級，但可能會有不少新功能都無法支援。
傳聞無法升級iOS 27的iPhone
▪︎ iPhone11 Pro Max
▪︎ iPhone11 Pro
▪︎ iPhone11
▪︎ iPhone SE（第2代）
至於iPad方面，目前尚未有像iPhone一樣明確的爆料清單，不過推測，若蘋果今年確實淘汰與iPhone 11世代相近的硬體，以下3款iPad可能無法升級iPadOS27
傳聞無法升級iPadOS27的iPad
▪︎ iPad（第8代）
▪︎ iPad Air 3
▪︎ iPad mini 5
Mac部分則更受關注，因為蘋果過去已逐步從Intel處理器轉向自家Apple Silicon晶片。《9to5Mac》指出，macOS27將不再支援Intel Mac，若消息成真，macOS 27將象徵Intel Mac正式退出新一代macOS支援行列，蘋果軟體生態將更全面轉向M系列晶片。
傳聞無法升級macOS27的Mac
▪︎ MacBook Pro 16吋，2019年款
▪︎ MacBook Pro 13吋，2020年款，配備4個Thunderbolt3連接埠
▪︎ iMac，2020年款
▪︎ Mac Pro，2019年款
對一般用戶來說，即使舊機無法升級到最新大版本系統，通常仍可在一段時間內取得安全性或錯誤修正更新。不過，若手上正使用iPhone11系列、iPhone SE第二代、舊款iPad或最後一批Intel Mac，今年WWDC後就要特別留意官方相容名單，因為這次可能成為是否換機的重要分水嶺。