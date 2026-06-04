低壓系統在南海發展中，目前距離鵝鑾鼻約410公里，中央氣象署預報員賴欣國表示，這個低壓預計今（4）日深夜會從南台灣附近通過，一直到明（5）日，低壓系統本身的雲系，搭配西南風、午後對流，全台都將有明顯雨勢，且伴隨強陣風、大雷雨，特別是中南部地區首當其衝。

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南海低壓逼近　今晚通過台灣

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，位於南海的低壓系統，目前已來到東沙島南方海域，在太平洋高壓導引下，低氣壓將持續朝東北移動，預計今天夜晚至明天上午間通過台灣南部上空或恆春近海，隨後進入台灣東部海域並加速北上。

▲低氣壓今天晚上會從南台灣附近通過，全台都將有明顯雨勢。（圖／中央氣象署）
▲低氣壓今天晚上會從南台灣附近通過，全台都將有明顯雨勢。（圖／中央氣象署）
西南季風威力加強　明天全台炸雨

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，從最新衛星雲圖觀察，主要環流及雲雨帶集中在低壓中心東側，因此實際通過位置將直接影響降雨分布；若路徑偏北、穿越南台灣上空，中南部雨水較多，若偏南經過恆春近海，主要雲雨帶則可能落在巴士海峽一帶，南部降雨相對減少。

提醒民眾，低壓系統位於台灣附近海域，會持續引領西南季風水氣北上，大氣環境相當不穩定，明天各地不定時短暫陣雨或雷雨，午後隨著熱力作用增強，都有發生大雷雨的機會，雷雨帶影響區域須留意瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣，戶外活動務必注意天氣變化。

▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，各地要嚴防較大雨勢，下周更是有豪雨肆虐。（圖／中央氣象署）
▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，各地要嚴防較大雨勢，下周更是有豪雨肆虐。（圖／中央氣象署）
低氣壓雨勢不輸颱風　午後對流也被加強

賴欣國則解釋，今天開始影響台灣的低氣壓，其實和颱風都一樣屬於熱帶系統，只是低氣壓的結構沒有颱風扎實，如果低氣壓再持續吸收能量，就會增強為颱風，雖然這次低氣壓強度不到颱風，但距離台灣很近，因此帶來的雨勢非常顯著。

賴欣國也補充，今天下午的降雨，主要是低氣壓讓西南風增強，並導致午後對流威力提升，明天台灣則是直接受到低氣壓影響，台灣各地都有局部短暫陣雨、雷雨，東南部、西半部、山區有局部大雨，尤其午後大台北、中部山區有「局部短延時豪雨」發生的機率。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...