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民眾黨主席黃國昌出版新書《向光前行》，回憶在時力擔任立委時上凱道抗議《勞基法》，稱約凌晨4時許閉目養神，「但當再張開眼睛時，Freddy不見了，洪慈庸不見了，高潞也不見了」。二創歷史遭眾人打臉，對此時代力量主席王婉諭提及當年北檢不起訴書記載，揭露當時警方凌晨4時許開始驅離立委，「徐永明、黃國昌、洪慈庸與林昶佐多次僵持，被團團警力包圍」，籲黃國昌針對書中與事實不符的內容應全數更正並公開道歉，「在完成更正之前，應該將這本書下架」。王婉諭表示，很多政治人物都會寫書。書裡通常會分享自己的從政歷程，也會描繪自己的心境。但有一個最基本的原則，就是不能扭曲事實、篡改記憶，更不能用抹黑他人的方式來墊高自己。最近黃國昌出了新書《向光前行》，其中有一段，在描述2018年反對《勞基法》二修期間，時代力量曾走上凱道抗爭，書中寫道「凌晨醒來、身邊戰友都不見了，最後只剩他與徐永明」。這件事種下了遠因，成為他後來離開時代力量的轉折點。王婉諭說，但事實根本不是如此，2018年自己還沒加入時代力量。但是當時許多跟他一起走上街頭的夥伴，至今還和並肩走在一起，為了台灣社會而奮鬥。作為時代力量黨主席，為了維護黨的聲譽，也為了釐清真相，必須把事實講清楚。王婉諭提到，有兩份資料，可以證實他書中所述並非事實。第一，根據當年北檢的不起訴書記載，警方清場的時間是1月8日凌晨4時18分，被列為在場的被告是黃國昌、洪慈庸、林昶佐、徐永明4人。檢方的白紙黑字，清楚否定「凌晨4點消失、只剩我與徐永明」的說法。其次時代力量在2018年1月8日發佈在臉書的貼文提到「今凌晨4:17，警方開始驅離立法委員與現場人員」、「徐永明、黃國昌、洪慈庸與林昶佐多次僵持，被團團警力包圍。徐永明委員遭警方強制驅離送上救護車；被女警包圍住的洪慈庸委員，堅持不上救護車，經溝通由林昶佐委員陪同一起到台大醫院急診室掛號。」最後離開的黃國昌委員，赴台大醫院關切同事洪慈庸等人之健康狀況。王婉諭說，黃國昌當時的心境為何不得而知，但他所描繪的情境，顯然與事實不符。包含黃國昌在內，當年一起在凱道抗爭的立委、黨工、支持者，都是曾與時力並肩作戰的夥伴，他們為社會改革奮鬥的付出，不該被輕易抹煞。黃國昌不能為了形塑自己孤高的英雄形象，就扭曲事實。這對當年所有並肩淋雨、被警力包圍與驅離的夥伴，非常不公平。王婉諭呼籲黃國昌，針對書中這些與事實不符的內容，請全數更正並公開道歉。在完成更正之前，應該將這本書下架，這些事不過發生在8年之前，至今仍是時代力量重要的發展歷程。對於這段歷史，每個人都可以有自己的詮釋，但詮釋必須建立在事實之上，而不是一段經不起檢驗的謊言。