我是廣告 請繼續往下閱讀

長照產業長期「缺人搶人」 調查曝52.7%聘外籍人力補足

▲調查顯示，長照產業最大的問題不只是「找不到人」，更是「留不住人」。（示意圖／取自Shutterstcok）

照服員薪資3萬8「招募難度不低」 長照產業留不住人

照護工作容易產生職業倦怠 5面向著手改善

台灣已正式進入超高齡社會，長照需求持續上升，1111人力銀行針對護理之家、照顧機構等長照體系調查，高達87.5%長期處於人力不足狀態，其中更有25.7%呈現嚴重不足；最缺乏的人才以照顧服務員占60.8%居冠。1111人力銀行針對照顧機構、護理之家、安養機構等相關長照體系進行調查，高達87.5%長期處於人力不足狀態，其中更有25.7%呈現嚴重不足。結果最缺乏的人才以照顧服務員占60.8%居冠，其次為護理人員32.9%以及行政管理人員14.4%。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，因應高齡及失能人口增加，外籍看護工需求顯著提升，衛福部今年起推動「長照3.0」新制，針對聘僱外籍看護家庭擴大補助範疇，放寬聘僱外籍看護家庭申請「社區式照顧補助」。曾仲葳說，除了放寬標準之外，失能、失智及長期照護需求持續增加，但投入照護工作的勞動力成長速度卻遠遠跟不上需求擴張速度，造成產業長期處於「缺人搶人」狀態。調查指出，長照相關業者要招募一名照顧服務員，有24.7%得耗時6個月以上、23.5%要花上3至6個月時間，21.5%在3個月以內可以找到人；僅3成表示目前不缺照顧服務員。有52.7%目前以聘雇外籍人力方式來補足勞動力缺口。根據1111調查顯示，照服員均薪為3萬8千元，由於招募難度不低，有3成9業者表示今年已有調薪，平均調幅2.4%。為了留住人才，在員工福利方面也頻頻上修，包括績效獎金38.8%、久任獎金37.3%、協助考照19.4%、穩定加薪13.4%以及服務獎金11.9%。目前長照產業最大的問題不只是「找不到人」，更是「留不住人」。根據調查顯示，員工任職平均在3年以上僅占24.7%，離職原因則是家庭因素26.8%、體力負荷大17.5%、情緒壓力12.8%。因應長照3.0今年全面啟動，有37.7%業者坦言人力不足將是最大挑戰。因此在人力配置上，主要採取「招募中高齡與二度就業者」27.8%以及「擴大徵才規模」15.4%來因應，雙管齊下大舉招募長照生力軍。曾仲葳提醒，照護工作具有高度情緒勞動與身心負荷，長期面對失能長者與家屬需求，容易產生職業倦怠，若企業無法提供更完善的職涯發展、身心支持及友善的工作環境，即使招募進來，也可能再度流失。曾仲葳說，支撐長照3.0政策推動，除了提高薪資待遇，更需從人才培育、留才制度、科技導入以及外籍人力補充等面向著手改善，並將照服員職涯發展明確化，如資深照服員、督導員、個案管理師等，以提高人才續留產業打拚的意願。為了解長照產業人力需求，1111人力銀行特設計「長照產業求才現況及缺工趨勢」問卷，針對長照機構、護理之家、安養機構、養護中心等進行立意抽樣，調查時間2026年4月20日到6月2日，有效調查份數為372份。